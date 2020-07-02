工研院攜全家搶攻智慧零售商機 拚年底試營運

工研院今 (2) 日宣布與全家 (5903-TW) 合作，將首套自主研發易取智慧商店導入便利商店中，運用 AI 電腦視覺辨識及多重感測技術，發展智慧零售，預計先在工研院光復院區建置，年底前可望進行試營運開幕。

工研院副院長張培仁表示，智慧商店將有助解決台灣高齡少子化問題，運用科技降低未來零售業勞動力不足風險，另外，也可利用 AI、大數據、AIoT 技術提升零售服務、簡化店員勞務，而今年疫情爆發，也推升智慧商店等低接觸購物商機發酵。

全家總經理薛東都表示，台灣正面臨勞動人口問題，因此透過新科技、新工具可望解決相關問題，但全家不會朝完全的無人商店發展，而是以消費者體驗為出發，運用科技降低人力成本，而導入智慧商店，也可望進一步掌握消費者行為資訊。

薛東都指出，今年規劃投入 35 億元資本支出朝科技零售發展，易取智慧商店正是計畫之一，科技店計畫同步進行中，將持續導入電子標籤、智慧咖啡機與自助結帳系統，今年目標是完成 55 台自助結帳機，並在 100 家門市中設置 150 台智慧咖啡機。

據了解，工研院從 2017 年就開始研發相關技術，但今日才宣布與全家合作，導入工研院內測試店，明年則將會依執行成效，評估對外展開實體店面。