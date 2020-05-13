和泰車Q1財報驚奇 EPS 6.35元改寫單季新高紀錄

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，再繳亮眼成績，單季稅後純益 34.67 億元，季增 18.8%，年增 38.48%，每股純益衝上 6.35 元，改寫去年第三季創下的單季新高紀錄，優預期。

和泰車第一季在新車熱銷和租賃業務成長的帶動下，合併營收衝上 574.38 億元，年增 33.7%，可觀察到 TOYOTA 和 LEXUS 第一季總銷量達 35550 台，年增近 20%，是第一季獲利創高重要推手。

不過，進入第二季以後，受到缺料和股市重挫影響消費信心等，TOYOTA 4 月掛牌 8785 台，較上月衰退 12.68%，也較去年同期減少 15.6%，反映在和泰車營收來到 185.98 億元，月減 3.8%，年減 4.55%。

車商表示，疫情衝擊消費者信心的負面因素在車市逐漸發酵，4 月新車掛牌數創 7 年來同期新低，由於近來國產車商陸續傳出缺料，恐怕 5 月車市的產銷面都會受到影響，而時序逐漸進入傳統汽車銷售旺季後，整體銷量能否快速回溫有待觀察。

法人認為，今年是和泰車旗下主力車款改款後的完整銷售年，隨著近來疫情明顯趨緩，樂觀看待和泰車銷售仍可維持成長。