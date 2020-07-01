〈財報〉疫情重創零售業 梅西百貨Q1虧損近36億美元

梅西百貨於週三 (1 日) 美股盤前公布 2020 財年第一季財報 (截至 5 月 2 日)，財報表現大致符合先前初步公布的數據，但由於 Q1 認列了 31 億美元的疫情相關費用，導致該季度的稅後虧損規模高達將近 36 億美元。

儘管梅西百貨 Q1 虧損，但由於該公司表示對於未來前景尚屬樂觀，梅西股價於台北時間週三 (1 日) 晚上 10 時許上漲 2.03%，報每股 7.02 美元，自今年以來，梅西百貨股價已下跌了將近 60%。

梅西百貨股價日 k 線圖

Q1 財報關鍵數據

營收：30.2 億美元，符合市場預估值 30.1 億美元，但較去年同期 55 億美元下滑 45%

稅後淨損：35.8 億美元，去年同期報稅後淨利 1.36 億美元

每股虧損：11.53 美元，扣除一次性費用報每股虧損 2.03 美元，去年同期報每股盈餘 0.44 美元。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，使得梅西百貨被迫關閉店面，進而導致 Q1 營收較去年同期衰退將近一半。此外，由於疫情對於整體零售業的長期展望造成重創，梅西百貨於 Q1 認列了商譽減值及長期資產的價值減損，總計高達 31 億美元。

儘管疫情導致公司虧損，但梅西百貨總裁 Jeff Gennette 仍表示，隨著美國重啟經濟活動，目前幾乎所有的店面皆已重新開放營業，包括位於紐約先驅廣場 (Herald Square) 的旗艦店。

大部分的店面在開放之後，於本月份的業績表現皆優於預期，因此，Gennette 樂觀預期，梅西百貨的銷售將有望逐漸復甦。

此外，Gennette 認為，雖然新冠疫情仍將持續對於下半年的經濟造成衝擊，且美國新增確診病例亦呈現快速增加趨勢，但政府完全封鎖經濟的可能性並不大。

為了節省費用，梅西百貨於上週宣布將裁員 3900 名員工，相當於總員工數的 3%，預期藉由此裁員計畫，將可為 2020 財年省下 3.65 億美元的費用。

由於疫情導致營運不確定性增加，梅西百貨並未提供 2020 全年的財務預測。