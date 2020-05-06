有紀錄以來最糟！美國4月「小非農」暴減2023萬人

週三 (6 日) 有「小非農」之稱的美國 4 月 ADP 就業數據，由於新冠疫情導致大規模停工，4 月美國私營企業大砍超過 2000 萬個工作職位，創下有紀錄以來的史上最差表現。

ADP 發布最新報告顯示，4 月美國私營企業就業人數暴減 2023.6 萬人，為機構自 2002 年啟動調查以來的最大跌幅，但仍較分析師預期的損失 2200 萬人樂觀。

美國 4 月小非農新增就業大減超過 2000 萬人 (圖：ADP)

其中以休閒和酒店餐飲業的失業問題最為嚴重，因在疫情大流行期間，酒吧和餐館不得不關閉，儘管部分企業試圖透過外帶及外送服務來彌補業務損失，總計仍有 860 萬人被迫放無薪假。

貿易、運輸和公用事業則為衝擊第二嚴重的類別，總計損失 344 萬人，建築業減少 248 萬人，製造業損失 167 萬人，其他服務類別損失 130 萬人，專業和商業服務損失 117 萬人，衛生保健和社會援助減少了 99.9 萬人，資訊服務減少 30.9 萬人，金融服務減少 21.6 萬人。

以產業類別來看，以休閒觀光及酒店餐飲業受衝最劇 (圖：ADP)

廣泛來看，服務業損失工作崗位高達 1600 萬人，商品生產則損失 423 萬人。

從企業規模來看，職員數 500 人以上的大型企業損失最慘重，4 月裁員人數將近 900 萬人，職員數為 50 至 499 人的中型企業則裁員 527 萬人，至於職員數 49 人以下的小型企業裁員 600 萬人。

ADP 聯合負責人 Ahu Yildirmaz 表示：「如此大規模的失業情況是前所未有的，光 4 月的失業人數就超過金融海嘯時期的兩倍多。」

儘管如此，市場分析認為，4 月 ADP 報告依舊可能低估社交距離 (social distance) 措施所帶來的就業損失，因該項報告主要以 4 月 12 日當週為採樣，過去六週以來，全美已有超過 3000 萬人提出失業補助申請。