谷歌遭起訴侵犯用戶隱私 索償至少50億美元

外電報導，谷歌 (GOOGL-US) 在週二 (2 日) 於一項擬議的集體訴訟中遭到起訴，該公司被指控通過「私密模式」的瀏覽器，大範圍追踪用戶的網路使用情況，非法侵犯了數百萬用戶的隱私。

此起訴訟要求谷歌母公司 Alphabet 至少賠償 50 億美元，並指控該公司秘密收集用戶於線上的觀看內容和瀏覽位置等資訊，儘管用戶已經開啟了 Google 瀏覽器的「私密模式」。

訴訟中表示，無論用戶是否點擊了谷歌所放上的廣告，谷歌都會通過 Google 分析、Google Ad Manager 和其他應用程式以及網站外掛來收集數據。此舉有助於谷歌了解用戶的朋友、喜好、購物習慣等，甚至可能包含更為隱私的內容。

訴訟中也指出，谷歌「不應該繼續通過電腦或手機，從幾乎每一個美國人的手中秘密獲取未經授權的數據」。

長期以來，電腦安全研究人員擔憂，儘管用戶可能將「私密模式」下的網頁瀏覽作為保護用戶隱私安全的避風港，但谷歌和競爭對手可能會通過追蹤不同瀏覽模式下追蹤的用戶身份，將私密模式和普通模式的網頁瀏覽數據結合，來拓增用戶的個人資料。

投訴中也表示，擬議中的訴訟內容可能包括數百萬名，自 2016 年 6 月 1 日以來，以「私密模式」瀏覽網頁的 Google 用戶，對於違反聯邦竊聽和加州隱私法的行為，訴訟中要求谷歌向每位用戶至少賠償 5000 美元。

對此，谷歌發言人 Jose Castaneda 表示，谷歌將竭力為自己辯護。「正如我們明確指出的那樣，每次用戶打開一個新的無痕式分頁時，網站仍可能收集用戶的瀏覽活動相關資訊。」Castaneda 說道。