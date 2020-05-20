谷歌大部分員工年底前仍居家辦公 至多3成返回辦公室

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 表示，年底前打算讓部分員工返回辦公室工作，並藉著輪班的方式保持社交距離，但多數員工仍舊遠距工作。

「我預期到年底，我們將有 20% 至 30% 辦公室空間，但這意味我們只能讓 60% 員工每週進公司一次或大概這頻率。」Pichai 說。

Alphabet 預計任何時候都可能開始讓 10% 至 15% 員工返回辦公室，以工作最需要辦公室的員工為優先考量，例如某些設備的維修工作等。隨著辦公室運作程度提高，任一時刻就可能提高辦公室容納人數至 20% 至 30% 員工。」

「我們的想法就是，大多數員工可能到今年底之前仍是居家辦公。」谷歌表示，目前全球員工僅不到 5% 在辦公室工作。

隨著 Covid-19 大流行於 3 月開始在美國傳播，各大科技公司是最早適應遠程工作的企業。

過去一週，推特 (TWTR-US) 兼 Square (SQ-US) 執行長 Jack Dorsey 表示，公司將允許員工永久居家辦公；臉書 (FB-US) 大多數員工也獲准可遠程工作到年底。

Pichai 警稱公司某些部門的生產力下降了，他也不清楚在遠程辦公的情況下，如何讓員工齊聚一堂腦力激盪明年的產品，所以他對於維持遠程辦公這一點抱持保守態度，但會研究怎樣的行動有效、怎樣無效。

「但結束這一切後，我們所有人是否學到一課，並在思考這問題上有更多彈性嗎？我認為是的，我是這麼認為的。」