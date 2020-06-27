車用電子停留在去化庫存階段 PCB廠汽車板銷售暫難回溫

新冠肺炎年初全球爆發，造成全球都市封城、工廠停工，PCB 廠雖樂於承接包括 NB、伺服器應用等急單，以因應在家工作的需求，但相對汽車板已有長達 2 年處於低迷景氣狀態，上半年更受車廠停工之苦，第三季的汽車板需求仍不樂觀。

健鼎今年首季營收 117.18 億元，季減 16.29%，年減 5.49%，汽車板的營收比重仍 21.7%，居各種應用別之冠，健鼎主管指出，全球疫情稍緩同時，全球車廠也重新開工，原指望 6 月在汽車板、硬碟板的出貨會有好轉，但仍沒有好消息。

健鼎指出，造成此現象，起因於即使車廠開工，但車廠目前的手中備料也足，對汽車電子組件拉貨有限，包含車廠與汽車電子組件廠兩者都停在去化庫存階段，目前很難寄望在第三季見到汽車板立即 V 型反轉向上的契機。

在汽車板市場不利的供需狀況下，PCB 業界人士指出，對汽車板占營收比重高達 70% 的敬鵬 (2355-TW) 相當不利。

敬鵬 5 月營收 8.88 億元，月減 11.41 億元，年減 44.52%，創 123 個月來新低，業界認為，敬鵬近期恐怕會有更低的單月營收出現。

而欣興 (3037-TW) 雖然 ABF 載板訂單滿到今年年底，但汽車板需求第 3 季表現仍處於低檔。

同樣，燿華 (2367-TW)5 月營收降至 6.82 億元，也創下 123 個月來新低，部分原因也是因汽車板銷售因車廠停工而大幅衰退，燿華主管說，預估 6 月營收會稍有回溫。