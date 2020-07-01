至暗時刻過去了？德國5月份零售銷售大反彈

根據德國聯邦統計局 (Federal Statistics Office) 週三 (1 日) 公布的最新數據顯示，德國 5 月份德國零售額大幅增長，反映出德國防疫限制措施解封後個人消費的反彈，也終止了過去兩個月內連續下滑的走勢。

數據顯示，德國 5 月份零售銷售額較前一個月增長了 13.9%，優於市場預期的 -3.8%。相較之下，4 月份銷售額則是月減 6.5%。此外，與去年同期相比，德國 5 月份零售銷售額增長了 3.8%，優於預估值的 3.5%，並優於前值的 -5.3%。

德國零售銷售月增率 圖片：tradingeconomics

由於疫情的影響，不少消費者被迫待在家中或是擔心病毒感染，因而避開了實體店面，轉向線上購物，也因此推動了德國 5 月份線上零售額大增 28.7%。但是，服裝和鞋類的銷售額則下跌了 22% 以上。

先前歐洲經濟研究中心 (ZEW) 公布經濟景氣指數顯示，德國 6 月 ZEW 經濟景氣指數也在 6 月份創下 14 年新高，主因人們預期，由新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致的歐洲經濟下滑有望在今年夏天前結束。

ING 銀行分析師 Carsten Brzeski 評論表示，德國 6 月份高於預期的數據，\ 表明歐洲最大經濟體的「最壞情況」，可能已經過去。

Carsten Brzeski 認為，經濟活動正在重新開始，政府當局為企業和工人提供了慷慨的支持，意味著「經濟反彈將持續到下半年」。

不過，Wambach 也表示，德國各個部門的預期收益仍然相差很大。對於以出口為導向的產業，例如汽車和機械工程以及金融部門，營收預期依然不樂觀。相反，對於資訊技術、電信和面向消費者的服務前景較為樂觀。