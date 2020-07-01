〈陸股盤後〉上證大反攻 衝破3000點關卡

週三 (1 日)A 股三大指數開盤即呈現漲跌互見，今年漲幅遠遠落後的上證指數在財新製造業 PMI 優於預期、證券、白酒類股勁揚的推升下，指數終場收在最高點，同時也順利突破 3000 點壓力，是自今年 3 月 11 日後首度站回 3000 點之上。

而在上證大漲的帶動下，成交量突破人民幣 9000 億元，較前一個交易日大增 22%。不過，今年漲勢凌厲的創業板指出現回檔，指數一度重挫逾 2%，尾盤時段跌幅收斂。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

盤面上，除上述上漲族群外，房地產、水泥建材、電信等類股漲幅較大；工藝商品、醫療、農藥、石油、電子族群表現低迷。

截至收盤，上證指數收盤上漲 1.38%，收報 3025.98 點；深證成指上漲 1.01%，收報 12112.96 點；創業板指下跌 0.76%，收報 2419.63 點。週三 (1 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 9073 億元，較前一個交易日上漲 22%。

港股週三 (1 日) 休市，滬深股通暫停交易。

產業消息

媒體報導指出目前白酒市場銷售已好轉，6 月份大部份白酒銷售量已恢復到去年同期水準，利多消息刺激股王貴州茅台上漲逾 2%，股價一度突破每股 1500 人民幣，而五糧液大漲 6.35%、瀘州老窖則漲停。

中國指數研究院公布最新報告顯示，6 月份中國 100 個城市新建住宅平均價格為 15461 元 / 平方公尺，月增 0.53%，漲幅較 5 月擴大 0.22 個百分點，地產類股應聲大漲，綠地控股、中交地產、陽光城、格力地產、金地集團、南國置業等多檔個股漲停，萬科則大漲 7.46%。

法人觀點

分析師指出從技術面看滬、深兩指指數在 5 日均線的支撐下，震盪走揚，而今天上證帶量突破 3000 點關卡，顯示上證已完成打底階段，後續有機會進一步上揚，但投資人應留意有業績支撐的產業龍頭股，可逢低加碼，進行波段操作，而應迴避近期漲幅較高的個股。

國泰君安則預估後疫情時代，在全球流動性相對寬鬆之下，金融資產價格將受到進一步推升，股市大方向易漲難跌。支撐股市向上動能就是目前低利環境，而經濟開始復甦後企業獲利也將逐季回復。整體而言後疫情時代，股市投資的機會大於風險。

