〈台股盤前〉類股輪動 維持高檔區間震盪格局

台股昨 (30) 日在資金行情簇擁下，持續高檔震盪，終場上漲 78.62 點，收在 11621.24 點。法人指出，盤面維持類股輪動，若外資加速回補台股，且蘋概股指標台積電續揚，指數有機會持續攀高，估將維持 11500 點至 12000 點區間震盪，惟仍須留意二次疫情爆發，對股市與經濟的衝擊。

市場消息方面，大同昨日股東會改選 9 席董事，以董座林郭文艷為首的公司派引用《企併法》，剔除市場派多數表決權，拿下全數董事席次，保住經營權。以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，提名 10 席董事全軍覆沒。

而由於大同未能具體說明今日召開的股東會中，逕行認定部分股東所持股份無表決權、未發給部分股東表決權票及選舉票等相關法律依據及事證，證交所認為對股東權益影響甚鉅，有違公司治理股東行動主義，從明 (2) 日起，將大同打入全額交割股。

中華電信及台灣大哥大同日宣告 5G 啟動，5G 資費入門都是 599 元，吃到飽 1399 元起，最高資費 2699 元，分八級距，號稱全球最便宜 5G 服務。而遠傳也預告「心」5G 開賣倒數，周五公布資費、啟動 5G 體驗；還沒取得特許執照的台灣之星，則預告周五推出 5G 資費第一彈，強調以合理價格暢享 5G。

雄獅旅遊集團昨日公告，總經理裴信祐即日起退休，職務由董事長王文傑兼任，裴信祐專任董事，並協助集團啟動世代交替。據悉，雄獅昨日包括裴信祐在內，共有 6 位重要主管退休，且部分重要職缺遇缺不補，逐步組織調整。

近期網路流傳一份文件，質疑力晶集團創辦人黃崇仁涉嫌操縱愛普股價，對此，黃崇仁發出聲明指出，將採取法律行動，追究相關人士加重誹謗刑責，並籲請檢調追查有心人士散佈不實流言，影響股價的幕後動機，追究其觸犯證交法的公訴罪責。

法人指出，盤面類股維持輪動格局，7 月進入第 3 季旺季，在經濟陸續恢復成長、各國推振興經濟方案，且資金寬鬆情況下，加上蘋果供應鏈啟動拉貨，若外資加速回補台股，且台積電續揚，指數有機會持續攀高，估將維持 11500 點至 12000 點區間震盪，惟仍須留意二次疫情爆發，對股市與經濟的衝擊。