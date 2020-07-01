〈台股盤中〉股匯資金浪潮擋不住 電子重掌兵符大漲90點、站上11700點

美股四大指數全數收高，且寫下 20 多年來最佳單季表現，受此帶動，台股今 (1) 日開高走高，且呈現股匯雙漲格局，資金浪潮席捲電子股重掌兵符，成交比重拉高到超過 7 成，IC 設計、特斯拉概念股、5G 族群最吸金，推升加權指數盤中漲逾 90 點，站上 11700 點。

美國經濟數據改善，提振投資人信心，激勵美股第 2 季最後一個交易日表現亮眼，熱錢流竄也帶動台北股匯市今天雙漲，新台幣連續三天盤中都突破「楊金龍防線」，三天都見到 29.4 元，台股三王也強勢領軍電子權值股表態，台積電、鴻海都走漲超過 1%，大立光最高漲到 4165 元，勁揚近 2%，其餘權值股如可成、台灣大、遠傳、國巨都表現不俗。

聯發科最高漲到 594 元，漲逾 1%，創下波段新高，激勵 IC 設計股強強滾，揚智、鈺創亮燈漲停，宜特大漲超過 7%，力旺、瑞昱也都分別漲逾 6%、5%，類比科、義隆、聚積等都勁揚超過 3%，成為盤面上最搶眼族群。

特斯拉股價再改寫歷史新高，帶動相關概念股馬力十足，高力、健和興都飆到漲停板，系統電距離漲停也差臨門一腳，統振、新普、尚化、世德也都是多頭搶進標的。

隨著 5G 開台，5G 概念股也上演慶祝行情，緯穎、台郡都強漲超過 7%，泰鼎 - KY、世芯 - KY、台揚、昇達科、全新、臻鼎 - KY、雙鴻都滿面紅。

國泰金、富邦金今天除息大秀打頭陣，兩檔龍頭股都穩步邁向填息路，國泰金上漲超過 1% 尤為亮麗，其餘金融股也都同步走揚，兆豐金、台新金、上海商銀、中信金、遠東銀都漲逾 1%。

值得留意的是，大同公司董事改選爆發爭議，證交所認為大同未能具體說明相關問題，決定自 7 月 2 日起將大同打入全額交割股，衝擊大同今天股價重挫跌停，來到 18.9 元，創 3 個月新低價。

整體來說，台股昨天站回 5 日線，月線連 3 紅上漲 679.08 點，季線大漲 1913.18 點，不過半年線仍跌 375.9 點，而今天股匯齊揚，新台幣又見強升超過 1 角，顯示資金行情火熱，只要國際股市不干擾，台股雖然波段看似漲多，但從半年線來看還有空間，預期短線欲小不易。