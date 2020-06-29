快刷存摺！綜所稅首批退稅額351億元明天入帳

108 年綜所稅申報明 (30) 日截止，因應新冠肺炎疫情，今年第一批退稅提前一個月至明天入帳，根據財政部估算，今年首批退稅件數共 221 萬件、退稅金額共 351 億元，選擇直撥民眾，最快明天就能從金融帳戶領取退稅現金。

因應新冠肺炎疫情，財政部拍板將今年綜所稅申報期限延長一個月至 6 月 30 日截止，並將退稅時間點全面提前，往年首批退稅都得等到 7 月底才入帳，為讓民眾資金運用更具彈性，今年首批退稅提前至 6 月 30 日入帳。

根據財政部最新統計，108 年綜所稅申報首批退稅將在明天入帳，只要在 6 月 1 日前透過網路申報、稅額試算線上或電話語音回覆，以及 5 月 11 日前向戶籍地國稅局以紙本申報者，可退稅者都可在明天拿到退稅款項。

財政部表示，今年首批退稅者共 221 萬件、退稅金額共 351 億元，其中有 215 萬件選擇以金融機構直撥方式，退稅金額 344 億元；另有 6 萬件選擇憑單退稅、金額約 7 億元。

距離綜所稅申報截止日還有一天，根據財政部最新統計，截至 28 日止共有 595 萬件完成申報，占應申報件數比重約 95%，其中有 215 萬件採稅額試算，網路申報約 373 萬件，兩者合計共 588 萬件、占應申報件數比重高達 98.7%。

另外，營利事業所得稅已完成結算申報 93 萬件，占全部應申報件數約 98.7%，107 年度未分配盈餘申報 57 萬件。

財政部提醒，108 年度所得稅結算申報截止日將在明 (30) 日截止，為方便民眾辦理申報，各地區國稅局今、明兩天中午都會加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，明天截止日的服務時間也將延長至晚間 7 點，呼籲民眾可多利用網路申報，只要在明天 24 時前任何時間上網申報即可。

財政部表示，還沒申報的民眾可把握最後 2 天，以網路申報 (含稅額試算線上或電話語音回復)，符合退稅資格者就能在 7 月 31 日拿到退稅款。