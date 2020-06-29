中國充電樁供不應求缺口高達300萬個 台廠可望受惠

中國推動新基建政策，其中新能源汽車充電樁在新能源汽車發展加速下需求成長，整體呈現供不應求，中國媒體報導推估，目前仍有 300 萬個充電樁缺口，台廠台達電 (2308-TW)、健和興 (3003-TW) 等可望受惠。

法人分析，充電樁與新能源汽車是相互影響的關係，新能源汽車的發展狀況會影響充電樁的建設迫切度，建設狀況更影響推動新能源汽車發展的政策效果。

中國在爆發新冠肺炎疫情後，祭出一系列刺激消費方針政策，其中一項是積極推動新能源汽車發展，加速各地汽車電動化進程，以催生出更大的充電需求，加上地方政府也大力補貼，可望刺激中國充電樁建設快速發展。

以數字來看，今年雖有疫情影響，但中國截至 4 月，全國充電基礎設施累計數量為 128.7 萬個，年增 43.8%，雖然目前建設受疫情影響，充電樁新增數量仍低，但整體景氣向上態勢不變。

台廠可望受惠中國積極推動新基建、加速建置充電樁需求，法人看好，台達電 (2308-TW) 在充電樁、電源管理布局久，產品線最廣，將成首要受惠者。

健和興 (3003-TW) 不僅能供應充電樁基礎設施的電工連接器外，還有充電槍等產品，其餘如貿聯 - KY(3665-TW)、胡連 (6270-TW)、凡甲 (3526-TW) 等連接器及線束業者，也都可望受惠中國加速佈建充電樁所帶來的商機。