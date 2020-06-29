台股收假補跌逾百點 三大法人聯手賣超165億元

端午連假期間，國際股市因二次疫情升溫普遍走跌，台股今 (29) 日開盤補跌意味濃厚，隨著賣壓出籠，台積電、大立光、聯發科等權值股領跌，指數一度回測 11500 點關卡，終場跌幅略為收斂，下跌 118 點，收在 11542 點，成交金額 2064.17 億元，三大法人聯手賣超 165.12 億元。

觀察籌碼面，外資終止連 3 買，轉為賣超 138.46 億元；投信持續賣超 7.27 億元；自營商也賣超 19.39 億元。三大法人合計賣超 165.12 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電不敵空頭賣壓，終場下挫 1.7%，收在 312 元；大立光由紅翻黑，失守 4000 元整數關卡，收在 3940 元，跌幅 1.7%；近期漲多的聯發科也面臨回檔，收在 565 元，跌幅 2.5%；鴻海股東會行情持續，在三大法人買盤進駐下，今日股價持續走強，一度來到 85.8 元，終場以 85.2 元作收，大漲逾 2%，創 4 個多月來新高。

台股五千金表現失色，股后矽力 - KY 盤中過後跌幅加劇，終場跌 1%，收 1865 元；祥碩及信驊也震盪下挫，跌逾 5%；譜瑞 - KY 僅站上千元大關一天，再度下滑至 996 元，跌幅 3.7%。

隨著國際新冠疫情升溫，防疫概念股再度躍升盤面焦點，口罩、檢測、疫苗及原料藥四大領域全面走揚，恆大、康那香雙雙亮燈漲停，高端疫苗、基亞、永日、生華科、健亞、亞諾法、熱映、寶齡富錦等多檔也都強勢攻漲停。

隨著恐慌指數攀升，富邦 VIX 再度獲得買盤挹注，今日勁揚逾 6%，來到 6.63 元，成交量爆出 48 萬張。

八大類股全盤盡墨，其中，紡織股及機電股跌勢最重，分別下跌 1.27%、1.13%；金融股跌 0.95%、造紙股跌 0.57%、泥窯股跌 0.52%、塑化股跌 0.51%、營建股跌 0.46%、食品股跌 0.14%。