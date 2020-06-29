〈台股盤中〉二次疫情引爆被動外資殺機 股匯脫鉤台幣強升1角

台股端午連假休市期間，美股四大指數在休市期間大跌，國外的二次疫情疑慮持續升溫，使得台股今 (29) 日難逃殺機，台積電跌逾 2%、回測月線，權值股成為壓盤重心，摜壓加權指數下挫超過 150 點，最低回測 11500 點，不過，法人表示，被動型外資的操作跟著美股走勢，所以台股回檔在所難免，但從今天股匯市脫鉤、台幣勁揚超過 1 角來看，台股後市還是可期。

美國新冠確診數創單日新高紀錄，經濟快速復甦的前景黯淡，美國部分州縮減重啟計畫的力道，華爾街悲觀氣氛濃厚，道瓊指數跌掉 1140 點，跌幅 4.38%，費城半導體指數也跌掉 3.3%，台股今日開盤之後，包括台積電、聯發科、可成、南亞科、華碩、國巨等重要指標股均下跌超過 2%。

金融股也是空方狙擊標的，京城銀、彰銀、元大金下挫超過 2%，台新金、新光金、三商壽、永豐金、遠東銀、聯邦銀、高雄銀、富邦金、兆豐金等也都跌逾 1%，摜壓金融指數跌落所有短期均線。

此外，值得留意的是，Nike 也不敵意情衝擊，虧損 7.9 億美元，並宣布兩階段裁員，受此利空衝擊，儒鴻、遠東新、新纖、廣越等都走勢疲弱。

不過，由於全球新冠肺炎疫情持續擴散，使得生醫相關族群，再度接棒成為台股穩定軍心的族群，亞諾法、寶齡富錦、逸達、永日、生華科、基亞、順藥、晶宇、優盛、天良、高端疫苗、中天、康那香、恆大全面噴出漲停。

整體來說，端午假期期間，各國新冠疫情二次復發，美股連續重挫，台積電 ADR 也連跌，台股因此回跌壓力沈重，大盤指數今天跌逾百點，但新台幣卻走自己的路，匯市早盤開低之後，盤中反轉向上，一度觸及 29.52 元價位，強彈 1.2 角，顯示外資並無大幅匯出，接下來多數公司陸續進行除息，預期台股投資在選股不選市下仍充滿機會，可正面看待。