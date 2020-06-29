外資大買富邦VIX逾10萬張並加碼鴻海 狙擊金融族群

台股今 (29) 日補跌意味濃厚，驚險守住 11500 點，三大法人聯手賣超 165.12 億元，其中外資大買富邦 VIX 逾 10 萬張，避險意味濃厚，並加碼鴻海，同時反向大舉調節金融族群。

三大法人今日合賣 165.12 億元，外資賣超 138.46 億元、投信持續賣超 7.27 億元、自營商賣超 19.39 億元；期貨方面，外資減碼多單 1951 口，多單未平倉口數為 31682 口。

外資今日買超標的除富邦 VIX 逾 12 萬張外，還買超多檔避險型 ETF，包括元大台灣 50 反 1，買超 4.7 萬張、買超群益 25 年美債 2.8 萬張，並持續買鴻海逾 2.7 萬張，累計 5 日買超近 7 萬張，另外買超群創、大成鋼、華新、金像電、台達電及華通。

外資賣超標的鎖定金融族群，調節元大金逾 3 萬張，永豐金、兆豐金、台新金、玉山金也有上萬張，其他賣超標的包括友達及元大滬深 300 正 2 各 1.4 萬張，福懋逾 1 萬張、新光金 9811 張、京元電子 9702 張。

投信買超標的分別為福懋逾 1.1 萬張，京城銀、中鼎逾 6000 張，緯創 5940 張、英業達 3430 張、健鼎 3378 張、義隆 2474 張、仁寶 2406 張、景碩 2106 張；投信賣超標的包括大成鋼 11979 張，華新 7545 張、南亞科 4670 張、錸德 4482 張及台勝科 3530 張。

自營商買超標的包括和碩、友訊、台化、金居、中華電、英業達及南紡；賣超標的包括元大金、友達、臻鼎 - KY、開發金、燿華。