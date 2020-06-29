台股補跌壓力大失守5日線 下挫118點收11542點

端午連假期間，美股及國際股市大多震盪走跌，導致台股今 (29) 日回跌壓力沉重，台積電跌逾 2%，權值股成殺盤重心，千金股也黯然失色，指數終場下跌 118.05 點或 1.01%，收 11542.62 點，失守 5 日線，但驚險守住 11500 點，成交金額為 2064.17 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電今下跌 1.7%，收在 312 元；大立光失守 4000 元關卡，跌幅 1.7%；鴻海則續獲法人青睞，股價逆勢勁揚逾 2%，來到 85.2 元，續創 4 個月新高，成今日穩盤重點。

權值股今日則成殺盤重心，聯發科大跌 2.5%，收在 565 元；國巨、南亞科、華碩等重要指標股均下跌超過 2%；富邦金、國泰金等金融族群今日也都在盤面下震盪。

台股千金股表現失色，股后矽力 - KY 早盤維持小漲，但盤中過後跌幅加劇；祥碩及信驊也震盪下挫，跌逾 5%；譜瑞 - KY 僅站上千元大關一天，今日又跌出千金俱樂部，下滑至 996 元，跌幅 3.7%。

國際新冠疫情升溫，防疫概念股再度躍升盤面焦點，口罩、檢測、疫苗及原料藥四大領域全面走揚，恆大、康那香漲幅超過 7%，高端疫苗鎖漲停價 118.5 元，亞諾法、熱映也衝上漲停，國光生漲逾 8%。