〈紐約匯市〉疫情持續肆虐 美元避險買盤強勁 大宗商品貨幣走跌

避險美元於週五 (26 日) 走強，係因美國第二波疫情持續升溫，令市場對 V 型經濟復甦感到懷疑，風險偏好的歐元、英鎊、澳幣及紐幣等大宗商品貨幣兌美元承壓。

週五 (26 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.08%，報 97.465，為一週以來最高水平，美元過去幾日漲幅已彌補掉本週大半虧損。美元兌日圓隔夜上漲 0.5%，至 107.23。

企業的月底需求同時為美元提供支持，儘管美國公債上漲。美債 10 年期殖利率跌至 0.645%，為四週以來最低水平，股市利多消息也提振風險偏好，但新冠疫情升溫亦幫助美元保持堅挺。

根據 NBC 統計，全美單日新增病例數於週三 (24 日) 達到 45557 人歷史新高，比 4 月 26 日疫情高峰時期所創的紀錄還要多出 9000 人。德州週四 (25 日) 宣布，由於確診病例、住院人數激增，決議暫停經濟分階段重啟計畫，加入佛州行列。

除了德州外，佛州的新增病例數也有所增加，該州衛生部表示，截至週三，佛州平均每日新增病例達到 3756 名，較一週前增加 71%，全州累計已有 10.9 萬人確診。加州週三也出現最高單日新增病例記錄，報 7149 名，使該州的確診病例總數達到 190222 名。

法國興業銀行外匯分析師 Kyosuke Suzuki 表示：「當我們查看餐廳預定等數據時，看起來經濟似乎在經歷強勁複甦之後，又回到原點。」

週四最新的失業數據，雖然低於前值但仍高於市場預期，顯示需求疲軟仍導致企業不斷裁員。截至 6 月 20 日當週，美國初次申請失業金人數報 148 萬人，較一週前減少 6 萬人，儘管經濟已重新開放，但初請失業救濟申請還是偏高，為 2007 至 2009 年大衰退期間最高水平的兩倍。

數據顯示美國消費者支出在 5 月躍升 8.2% 後，美元反應平淡。這是自 1959 年有紀錄以來的最大漲幅。5 月消費者支出占美國經濟活動的三分之二以上。

華盛頓西聯匯款分析師 Joe Manimbo 表示：「總體而言，今日的數據證實經濟已經面臨新冠疫情的嚴峻考驗，他強調市場預期的經濟複甦之路將是一波三折。」

週五英鎊兌美元下跌 0.63%，至 1.2336 ，脫離週三觸及的本周高點 1.2541，逼近四週來最低水平。分析師稱，若該匯價突破 1.23 支撐位，可能近一步跌向 1.2086 低點。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

英鎊是對風險敏感的貨幣，因此市場關注中國製造業 PMI 數據將與本週末的 NFP 數據，預計將對英鎊產生重大影響。

隨著美元走強，市場避險情緒打擊，英鎊兌歐元、瑞郎亦下跌，英鎊兌美元創下 5 月 29 日以來最低。

歐元兌美元跌至 1.1219 美元，在週二觸及一週高點 1.1348 後失去動力，然而歐元仍維持住每週漲幅 0.4%。週五歐元創下三週來最大單週漲幅。此前歐洲央行 (ECB) 在會議紀要中重申鴿派立場。

ECB 決策者在 6 月 4 日的會議上將緊急購債期限延長至 2021 年中期，並增加 6000 億歐元至 1.35 兆歐元，以資助歐盟成員國抑制疫情所需行動。路透社透露，決策者曾爭辯是否將 5000 億歐元增加至 7500 億歐元。

ING 的全球市場主管 Chris Turner 說：「過去 4 到 6 週簡直是歐元走勢大逆轉，歐盟復甦基金的進展，將對歐元起到很大的支撐作用。」 他預計，到年底歐元將升至 1.20 美元。

貿易高度敏感的澳幣兌美元漲至 0.6891 美元，過去兩週一直停留在 0.68 至 0.70 美元的大略區間內。

其他貨幣方面，美元兌加幣上漲 0.39%，至 1.3692 加幣。墨西哥披索徘徊在一個月低點之上，墨西哥央行如預期在週四晚間將利率下調 50 個基點。

土耳其里拉持平，此前該國央行週四出人意料地暫停為期近一年的寬鬆週期，將其主要利率維持在 8.25% 不變，並稱通膨壓力擴大；里拉兌美元匯率為 6.8538。

截至週六 (27 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 97.465。+0.08%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1219 美元。+0.02%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2336 美元。-0.63%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6861 美元。-0.36%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3692 加幣。+0.39%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.23 日圓。+0.04%