〈貴金屬盤後〉第二輪新冠疫情刺激避險需求 黃金連3週收高

週五 (26 日) 交易，黃金期貨價格上漲，令本週收高，係因 COVID-19 新增確診數上升，提高了二度封鎖關閉的可能性，滿足了黃金的避險需求。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「雖然又過了新的一週，但黃金走勢卻是照舊一週。對新一輪 Covid-19 的不安，提供了黃金支撐力。」

但與週二 2012 年以來的高點相比，當前金價仍是回落了些許，係因週二過後連 2 個交易日美元走強，對金價構成壓力，「但美元走強也是因避險資金流入所致。」Otunuga 說。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）編制的彭博數據分析，在佛州、德州、加州和亞利桑那州領導下，美國週四單日確診接近 4 萬人，刷下新高紀錄，超越 4 月 24 日以來創下的 36188 人紀錄。

在此背景下，週五黃金收盤時，以 ICE 美元指數衡量，美元走勢持平，但本週收盤看跌。

Otunuga 認為，「黃金將會在廣泛範圍內波動，直到新定向催化劑被市場納入前景估計。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 9.70 美元或約近 0.6%，收每盎司 1780.30 美元，盤中低點達 1754 美元。

週四收盤為黃金最活躍契約自 2012 年 10 月 4 日以降最高收盤價。

7 月交割的白銀期貨價格上漲 14 美分或 0.8%，收每盎司 18.035 美元。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 12 美分或 0.7%，收每盎司 18.168 美元。

7 月和 9 月白銀期貨均為交易最活絡的契約。

根據道瓊市場數據，本週黃金漲幅 1.6%，為連續第三週收高；白銀最活躍契約本週收高近 1.1%。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「下週是黃金多頭和空頭重要一週，即使美國就業數據遠優於華爾街預期，但對第二波新冠疫情的恐懼應可讓黃金抵抗短期看空趨勢。」

周五公布美國 6 月份消費者信心指數終值，自初值的 79.3 下降至 78.1。與此同時，5 月消費者支出上升 8.2%，為經濟遭受疫情肆虐以來首見上升，但黃金期貨交易價格在這些消息公布後反應不大。

儘管如此，全球央行的刺激措施以及偏低或甚至負利率也必視為有利貴金屬多頭的因素。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，黃金的主要前景「仍偏向樂觀，但我們可能處於鞏固階段，黃金市場為下一段潛在大漲蓄積實力，如果股市下跌且市場返回去化風險模式，金市就更有可能成功大反彈。」

週五因美股基準指數普遍走低，黃金收高。

其他金屬交易

7 月交割的銅期貨價格下跌近 0.2%，收每磅 2.659 美元。

交易最活躍的 9 月交割的銅期貨價格上升 0.04%，收每磅 2.679 美元。

追蹤交易最活躍契約，銅期貨價格本週上漲 2.6%。

7 月交割的白金期貨價格上漲 0.9%，收每盎司 809.90 美元。

交易最活躍的 10 月交割的白金期貨價格上漲 1.3%，收每盎司 819.30 美元。

追蹤交易最活躍契約，白金期貨價格本週下跌 1%。