〈美股早盤〉Fed限制銀行派息、執行庫藏股 銀行股領跌 道瓊早盤下跌逾200點

美國部份州於週三 (24 日) 的新增病例數再創新高，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 官員表示，全美據信已有超過 2000 萬人感染新冠病毒 (COVID-19)，為官方統計數據的 10 倍，代表存在許多無症狀感染者。

美國 Fed 週四 (25 日) 宣布對美國大銀行三種情境的壓力測試結果，發現新冠疫情導致銀行面臨重大資本損失，因此將限制大型銀行派發股息，且至少到第四季之前禁止執行庫藏股。

此消息公布導致銀行股於週五 (26 日) 開盤下跌，美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US)、及富國銀行 (WFC-US) 分別下跌 3.03%、3.43%、及 4.13%。 道瓊指數於開盤下跌超過 200 點。

新冠疫情發展

根據 NBC 統計，全美單日新增病例數於週三 (24 日) 達到 45557 人歷史新高，比 4 月 26 日疫情高峰時期所創的紀錄還要多出 9000 人。德州週四 (25 日) 宣布暫停經濟分階段重啟計畫，加入佛州行列。

除了德州外，佛州的新增病例數也有所增加，該州衛生部表示，截至週三，佛州平均每日新增病例達到 3756 名，較一週前增加 71%，全州累計已有 10.9 萬人確診。加州週三也出現最高單日新增病例記錄，報 7149 名，使該州的確診病例總數達到 190222 名。

截至台北時間週五 (26 日)22 時許：

道瓊指數下跌 257.28 點或 -1.00%，暫報 25488.32 點

那斯達克下跌 46.39 點或 -0.46%，暫報 9970.61 點

標普 500 下跌 17.76 點或 -0.58%，暫報 3066.00 點

費半下跌 0.56 點或 -0.03%，暫報 1960.49 點

台積電 ADR 上漲 0.39% 至每股 57.25 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.663%

紐約輕原油下跌 0.80% 至每桶 38.41 美元

布蘭特原油下跌 0.27% 至每桶 40.94 美元

黃金下跌 0.17% 至每盎司 1767.55 美元

美元指數上漲 0.03% 至 97.422 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

威訊早盤下跌 0.57%，達 53.97 美元。

美國各大人權組織發起了抵制 Facebook(FB-US) 的活動，並指控 Facebook 未阻止平台上所散布的仇恨負面言論，美國電信龍頭威訊於週四 (25 日) 宣布加入抵制活動，該公司媒體部門主管 John Nitti 表示，將會於 7 月暫停在 Facebook 及 Instagram 上投放廣告，直到 Facebook 提出令人滿意的改善方案。

根據市場分析公司 Pathmatics 統計，在 5 月 22 日至 6 月 20 日，威訊在 Instagram 上投放廣告的支出費用達 40.66 萬美元，同期間在 Facebook 廣告所支出的費用達 146.03 萬美元。

Nike 早盤下跌 2.86%，達 98.42 美元。

Nike 於週四 (25 日) 發布會計年度第 4 季財報，儘管網路銷售暴增 75%，上季依然由盈轉虧，且受到門市關閉影響營收暴減近 40%。截至週四，Nike 全球約 90% 門市已經重新開業，例如北美地區約 85% 商店重啟營運，大中華地區幾乎全數恢復營業。

Q4(截至 5 月 31 日) 基於 GAAP 財報關鍵數據：

每股虧損：每股 51 美分 vs. 每股 8 美分 (FactSet 預測)

淨損：7.9 億美元，去年同期淨利 9.89 億美元

營收：63 億美元 vs. 73 億美元 (FactSet 預測)，去年同期 101 億美元

網路銷售：年增 75%

毛利率：37.3%，下滑 820 個基點

蘋果早盤下跌 0.08%，達 364.57 美元。

蘋果週四 (25 日) 以佛州確診病例數增加為由，宣布週五 (26 日) 起關閉當地 14 家門市。蘋果週三才剛宣布關閉德州 7 家門市，上週也讓北卡和南卡羅萊納州、亞利桑那州和佛州 11 家門市暫停營業，至今全美共 32 家門市在恢復營業後，再度因疫情而暫時拉下大門。

蘋果 Apple Store 通常位於購物中心和大型商場，被視為美國零售業是否順利恢復正常、重啟營運的重要指標之一。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月個人支出月增率報 8.2%，預估 8.7%，前值 -13.6%

美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 0.5%，預估 0.5%，前值 0.5%

美國 5 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預估 0.0%，前值 -0.5%

美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.0%，預估 0.9%，前值 1.0%

美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預估 0.0%，前值 -0.4%

美國個人收入月增率、個人支出月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

Villere & Co 的投資經理 Sandy Villere 表示，股市未來可能還會經歷幾波的下跌。目前市場只關注在疫情的發展，而對於基本面和企業獲利毫不在意，Villere 對此感到相當驚訝。

由於有 40% 的 S&P 500 公司拒絕公布財務預測，導致市場分析師對於企業 Q2 的獲利預估相當困難。Alpha Omega Advisor 分析師 Peter Cecchini 表示，市場正面臨著史無前例的衝擊，在過去，當分析師在預估企業獲利時，通常會以公司所提供的財測為基礎，但如果就連公司的管理階層都無法預測財報表現，則分析師更是不可能有辦法預估。

Cecchini 亦表示，給予企業較高獲利預估值的分析師，大多相信政府的刺激政策能有助於避免企業發生債務違約。