不只有5G版本 傳蘋果iPhone 12也將推出4G LCD機型

蘋果 (AAPL-US) 預期將在 9 月份發布全新的 iPhone 12 系列，相關消息指出，iPhone 12 系列將會是蘋果的首款 5G 機型。不過，據最新消息指出，由於目前 4G 手機需求仍在，5G 網路也尚未能覆蓋全球，蘋果可能也將推出 4G 版本的 iPhone 12 手機。

消息人士指出，4G 版可能將作為 iPhone 12 系列的入門版本，核心處理器配置將與同系列機種相同，不過螢幕將採用 LCD 螢幕，而不是 OLED 螢幕。另外，除了 iPhone 12 的 4G 版本外，蘋果也可能推出 iPhone 12 Max 的 4G 版本。4G 版的 iPhone 12 的價格為 549 美元起。而 4G 版本的 iPhone 12 Max 售價為 649 美元。

在此之前，普遍的共識是，蘋果將發布四種尺寸的 iPhone 12 機型，並且全部支援 5G 網路。預計的產品陣容包括 5.4 吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Max、6.1 吋 iPhone 12 Pro 和 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。預計 5G 基本型號的價格為 649 美元。

如果您覺得無法使用六款 iPhone 12 機型，我們將不勝感激。早在 2019 年 12 月，羅森布拉特證券商 (Rosenblatt Securitie) 分析師 Jun Zhang 曾宣稱蘋果將在 2020 年推出六款 iPhone 12 機型，其中就包括兩款 4G 機型，其中一款將配備 LCD 螢幕。

從 5G 版的 iPhone 12 內部配備來看，預計將會首次搭載由台積電代工的 5 奈米 A14 晶片組，而 iPhone 12 的兩種尺寸將搭載 4GB RAM，iPhone 12 Pro 兩種尺寸則將搭載 6GB RAM 和最高 512GB 儲存量。

不過，根據 Cowen 投資銀行的消息指出，受疫情影想，iPhone 12 系列的發表時間可能延至 11 月。報告中也預期，2020 年第二季的 iPhone 總產量為 3500 萬支，季減 5%，年減 13%。