不敵疫情衝擊 Sonos計畫對全球12%員工進行裁員

外電報導，智慧音箱製造商 Sonos(SONO-US) 計劃在全球內裁員 12%，主因是「新冠肺炎 (Covid-19) 疫情帶來的不確定性和相關的挑戰」。此外，該公司也關閉了位在紐約市的零售店和六個辦公室駐點。

Sonos 表示，裁員是為了減少運營開支，以確保公司可以在疫情全球大流行時，保持流動性。相關行動也包括削減營銷投資、管理並收緊庫存、以及消除部分可自由支配的運營支出。

Sonos 投資者網站稱，該公司目前有「超過 1450 名全職員工」，因此不清楚具體有多少人會被裁員。

Sonos 執行長 Patrick Spence 在一封電子郵件聲明中表示，疫情和因此造成的經濟衝擊，導致該公司不得不「做出一些艱難的選擇」，包括裁員、關閉在紐約市的一些較小的辦公室和店面。

Spence 表示：「這些變化是必要的，以便使我們能夠度過這樣的時期，並準備好在未來抓住機會。」

Spence 指出，該公司將在 2020 財年第三季財報時提供有關該計劃帶來的業務和成本節省細節，並將從 7 月份到今年年底進行員工減薪 20%，在 9 月 30 日之前，Sonos 其他高管也將減薪 20%。

Sonos 如今正面臨來自諸如谷歌 (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭日益激烈的競爭，這些科技巨頭正在積極向家用智慧型設備領域擴展。

此外，Sonos 也正面臨與谷歌的專利侵權訴訟。最初，Sonos 在一月份時對谷歌提起侵犯專利權的控告，表示谷歌使用了 Sonos 所開發的技術，該技術能使智慧音箱在不同房間內無線播放音樂。

谷歌則指控 Sonos 使用了 Google 搜尋、軟體、網路、音效處理以及串流媒體等專利技術，但卻拒絕支付相關的專利費用。