英歐課稅+二波疫情擔憂 道瓊期貨跌逾250點

美國政府週三 (24 日) 下令將針對歐盟與英國進口商品課稅達 31 億美元，此外，市場對美國疫情二次爆發的隱憂居高不下，利空情緒造成道瓊週三 (24 日) 期貨一度跌近 300 點，截至 18 時許，跌勢小幅收斂至下跌 261.5 點，暫報 25758.5 點。

道瓊期貨 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

美國政府週三 (24 日) 公布，將針對來自法國、德國、西班牙以及英國等歐洲進口產品加徵新關稅，其中將包含橄欖、啤酒、琴酒以及卡車等歐洲進口產品課徵新關稅，並同時上調飛機、奶酪和優格等產品關稅，總課稅產品價值達 31 億美元，再度加劇美國和歐盟間的緊張關係。

美國官方表示，後續課稅目標將針對歐洲精品品牌，像是法國時尚品牌紀梵希 (Givenchy) 和愛馬仕 (Hermes)，以及製造白蘭地和香檳法國酒商人頭馬 (Remy Cointreau) 和保樂力加 (Pernod Ricard)。

另外，近日美國疫情二次爆發憂慮甚囂塵上，美國週二 (23 日) 新增 28785 例，累計確診 242 萬 4021 例，美國國家過敏與傳染病研究院 (NIAID) 主任佛奇在美國國會聽證會上指出，德州、佛羅里達及亞利桑那州等地的新增確診個案急增，情況令人不安，佛奇指出，新冠病毒在社區散播是疫情持續的重要原因。