〈美股盤後〉道瓊崩逾700點 創6/12以來最慘

週三 (24 日) 美國西南部新冠疫情告急，佛州和加州再度刷下單日確診新高紀錄，加上美國宣布將對歐盟、英國加徵關稅，促使華爾街賣壓出爐，VIX 恐慌指數上升逾 7%，美股四大指數集體收黑，道瓊崩逾 700 點，創 6 月 12 日以來最慘跌幅。

美國政府週三宣布，將針對來自法國、德國、西班牙以及英國等歐洲進口產品加徵新關稅，產品價值達 31 億美元，再度加劇美國和歐盟間的關稅緊張。

IMF 週三發布《全球經濟前景》報告預計，2020 年全球 GDP 將萎縮 4.9%，低於 4 月預期的 -3%，同時下調 2021 年的 GDP 增長預期至 5.4%，低於 4 月預估的增長 5.8%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 930 萬例，死亡數突破 47.9 萬例，美國迄今累計確診數超過 236 萬，死亡人數至少 12.1 萬。

紐約、紐澤西和康乃狄克州長週三召開聯合記者會，要求來自新冠確診激增的州旅客，在抵達該 3 州時須接受 14 天隔離檢疫。

週三 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 710.16 點，或 2.72 %，收 25,445.94 點。

標普 500 指數下跌 80.96 點，或 2.59 %，收 3,050.33 點。

那斯達克指數下跌 222.20 點，或 2.19%，收 9,909.17 點。

費城半導體指數下跌 43.43 點，或 2.19%，收 1,944.30 點。

標普 11 大板塊中同步下滑，能源、工業和金融板塊領跌。(圖片：Finviz)

週三美國多州新冠確診數攀升，促使零售股、航空股慘跌，聯合航空 (UAL-US) 下跌 8.34%；美國航空 (AAL-US) 下跌 6.86%；達美航空 (DAL-US) 下跌 7.76%；Gap (GPS-US) 下跌 9.31%；柯爾百貨 (KSS-US) 下跌 6.18%。

科技五大巨擎不支倒地。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.09%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.77%；臉書 (FB-US) 下跌 3.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.14%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.02%。

道瓊 30 檔成分股集體收黑。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 7.01%；波音 (BA-US) 下跌 5.96%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 4.71%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.37%。

費半成份股一片血海。AMD (AMD-US) 下跌 2.96%；美光 (MU-US) 下跌 3.11%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.39%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.23%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.27%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.77%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.32%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.87%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.77%，美國司法部官員及部分州級檢察總長正準備對蘋果的 App Store 發起反壟斷調查。

戴爾 (DELL-US) 正研究出售所持有的 500 億美元 VMware (VMW-US) 股份，以提升雙方公司的價值，兩家公司分別上漲 8.35% 和 2.32%。

美國租車巨頭赫茲 (HTZ-US) 宣布破產後股價暴漲 28.80%，投行傑富瑞稱，汽車經銷商 AutoNation 和 Carmax 正在考慮收購赫茲。

迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.83%。該公司計劃在 7 月 11 日分階段重新開放佛州的迪士尼主題樂園，但佛州新冠疫情惡化，上萬名民衆簽署請願書反對，

經濟數據

美國 4 月 FHFA 房價指數年增率報 5.5%，前值 5.9%

美國 4 月 FHFA 房價指數月增率報 0.2%，預估 0.5%，前值 0.1%

FHFA 房價指數月增率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

美國國家證券公司首席市場策略師 Art Hogan 表示：「市場必須開始認真對待這一問題，因為這可能會影響經濟復甦的步伐，而且各州都將推出計劃。今天，市場終於接受新冠確診數激增可能意味著經濟復甦放緩的事實。」

MUFG 首席金融分析師 Chris Rupkey 表示，最新新冠疫情消息對股市不利，投資者曾押注大流行經濟衰退的最糟糕時期已經過去，希望經濟好轉起來，以改善在衰退中受到打擊的企業獲利，但現在他們的所有希望都破滅了。