泰國5月份出口下跌22.5% 創2009年來最大跌幅

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對泰國經濟造成衝擊，除了旅遊業外，貿易也受到影響，數據顯示，泰國 5 月份的出口較去年同期下跌了 22.5%，創下自 2009 年以來的最大降幅。然而，泰國黃金出口卻驟升 735%，反推動泰銖走高。

調查顯示，受益防疫封鎖的影響，泰國 5 月份出口額較去年同期下跌了 22.5%，其中出貨量暴跌，預估中值下跌 5.75%。進口額年減 34.4%，貿易順差為 27 億美元。

泰國商務部貿易政策和戰略辦公室主任 Pimchanok Vonkorpon 認為，4 月和 5 月的數字已經很低，應該不可能會再更低，但值得關注的是，何時能會恢復原先水平。

由於旅行限制，泰國另一個主要經濟引擎旅遊業崩潰，使經濟處於大約二十年來最嚴重的收縮趨勢。泰銖兌美元匯率在過去三個月中上漲了 6% 以上，反而成為了旅遊業競爭力的另一個挑戰。

另一方面，上個月，泰國黃金出口激增了 735%。泰國是亞洲最大的黃金交易中心之一，據信當地貿易商正在從該金屬的反彈中獲利，並將其轉換為泰銖，從而推動貨幣上漲。

先前官方數據預期， 2020 年全年 GDP 將下跌 5% 至 6%。國家經濟與社會發展委員秘書長 Thosaporn Sirisumphand 指出，此一預估是「基於第二季疫情有限度的爆發」，並表示未來的「情況仍然難以預測」。此外，Thosaporn 也表示，出口和旅遊業不太可能在今年年底或 2021 年之前恢復。

Ayudhya Pcl 銀行首席經濟學家 Somprawin Manprasert 表示：「我們還沒有真正在第一季看到疫情的全部影響。最壞的情況將在第二季出現，如果不採取財政和貨幣寬鬆政策，情況可能會更糟。」