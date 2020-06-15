歐盟發出史無前例關稅示警 對抗中國的海外補貼

歐盟在週一 (15 日) 做出了一項史無前例的關稅決定，以對中國的出口補貼措施進行反制，並對中國在全球貿易野心做出警告。

這場爭端涉及歐盟從埃及進口的玻璃纖維織物，這是一種工業品，主要用於從風力渦輪機、運動器材等各種物品，埃及此類織物的出口商是中國巨石集團和浙江恆石纖維基業旗下子公司。

巨石埃及玻璃纖維和恆石埃及纖維織物兩家公司位於中埃蘇伊士經濟貿易合作區，是中國備受爭議的「一帶一路」全球基礎建設發展計劃的一部分。

這是歐盟史上首次將目標針對一國向海外出口商提供的補貼措施，這類補貼被視為扭曲市場，而先前歐盟的關稅僅瞄準出口商的國內補貼。

歐盟認為，巨石埃及和恆石埃及兩家公司從中國和埃及政府獲得了補貼，使得歐盟本地的生產商受到不公平待遇因此處於不利的地位。

如今，歐盟也正在加緊努力，以防中國在全球採取擴張性的商業政策。歐盟表示，歐盟的製造商遭受了「重大傷害」，其中也包括比利時的歐文斯科寧公司和總部位於法國的 Chomarat 紡織工業公司。相比之下，美國政府則對中國採取了單方面的強力行動。

根據 WTO 法律，歐盟在計算對兩家中國公司的徵稅規模時，可以將中國對巨石埃及和恆石埃及的補貼作為參考值。比率為 10.9%。

歐盟指出：「埃及和中國政府已經集中各自的資源，為在經貿合作區域的製造商提供有利的條件，使他們受益。通過這種緊密合作進行的資源共享專注共同的目的，並惠及共同的受益者，像是巨石埃及和恆石埃及。」

巨石埃及和恆石埃及是通過更大的中國母公司中國建築材料集團 (China National Building materials Group) 建立了聯結。

歐盟對埃及對玻璃纖維織物的反補貼稅為期五年，此外，歐盟對原產於中國的玻璃纖維布徵收了 17% 至 30.7% 不等的一系列反補貼稅。

美國諮詢公司榮鼎集團 (Rhodium Group) 副主任 Agatha Kratz 表示：「這是一個具有里程碑意義的案例，可能會導致更多類似的案例。事實上，中國的支持遠遠超出了中國的國界，對歐盟和其他外國利益相關者帶來了扭曲性的影響。」

(本篇不開放合作夥伴轉載)