〈台積社會責任〉去年海外據點全數使用再生能源 占總用電量6.7%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 去年度企業社會責任報告書出爐，去年有效節電達 3 億度，超越原先設定的目標，節省電費共 7.5 億元，並在全球購買約 9.1 億度再生能源相關憑證與碳權，海外據點已全數使用再生能源，達公司用電量的 6.7%。

台積電去年節能目標原定 2 億度，不過，透過透過 503 項節能措施，有效節電 3 億度，超越原先設定的目標，相當於減少 16 萬公噸二氧化碳排放，節省電費共 7.5 億元，因減少排碳而降低的潛在外部碳成本為新台幣 2.4 億元。

除有效節電 3 億度外，去年台積電單位產品溫室氣體排放量減少 17%，單位產品含氟溫室氣體排放量減少 65%，含氟溫室氣體總排放量減少 15%，均符合或超越原定目標。

台積電去年在全球購買約 9.1 億度再生能源、再生能源憑證及碳權，海外據點全數使用再生能源，達公司用電量的 6.7%，台灣廠區持續洽談約 700MW 的再生能源長期購買計畫，並設定明年目標為再生能源用電量達公司用電量的 7%，且目標 2030 年底前，達成全公司生產廠房 25% 用電量為再生能源，非生產廠房則全數採用再生能源。

用水方面，總回收水量達 133.6 百萬公噸，台積電並在今年進一步與南科管理局簽約，設立「台積電南科再生水廠」，也是全台首座民營再生水廠，預計 2021 年導入工業再生水做為晶圓製程用水。

總用電量方面，原先台積電設定，今年電力總用電量目標為降低 11.5%，不過，隨著先進製程發展與製程複雜度增加，新製程機台用電量持續上升，10 奈米及 7 奈米單位產品用電量，較 16 奈米以上製程高出約 2 倍，電力總用量較基準年 (2012 年) 上升 17.9%，未能達標，未來將增加採用再生能源，並在新世代製程機台開發階段，就導入更完善的節能措施。

目前台積電現有 12 吋廠房均取得 LEED 認證，去年共有 32 座晶圓廠房及辦公大樓獲得美國綠建築 LEED 標章、23 座台灣綠建築 EEWH 認證及 12 座綠色工廠認證，為台灣擁有最多綠建築的企業。且台積目前 LEED 認證面積為全球半導體業第一。