路透：美政府預計為製造業回美提供數百億美元貸款 台積電可能受益

據《路透》報導，美國國際發展金融公司 (DFC) 負責人表示，為吸引關鍵供應鏈返回美國，川普政府提供的貸款規模可能達數百億美元，客戶可能包括投資 120 億美元赴美的台積電 (2330-TW)(TSMC-US) 工廠。

DFC 執行長 Adam Boehler 週一 (22 日) 受訪時表示，正在與一些公司商談將個人防護設備 (PPE)、學名藥和製藥原料等製造業務回流美國計畫，部分初期計畫的意向書，有望在下個月就簽署。

川普政府一直在推動美國企業及進口商，將製造業移出中國。DFC 於去年 10 月成立，旨在加強美國海外發展融資的努力，以對抗中國的「一帶一路」。此外，由今年 5 月起，他們也為企業回流美國提供貸款。

DFC 週一與美國國防部達成協議，將共同管理 3 月份通過的 23 億美元疫情立法中，所含 1 億美元的供應鏈再分配資金。

DFC 預計將 1 億美元做為擔保，類似於美國財政部對 Fed 聯邦準備金的支持，槓桿操作這筆資金用於「數百億美元」的貸款。據指出，DFC 可能會參與台積電在亞利桑那州投資案的融資計畫。

台積電赴美計畫，是川普政府將全球科技供應鏈由中國回歸的一大重心。針對台積電的融資方案可能包括來自亞利桑那州的私人資本，目前談 DFC 的參與可能太早。

Boehler 說：「我們在這裡討論的是數百億美元的潛力，所以有這種可能性，我不排除它。」