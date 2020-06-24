統一整合集團內物流業務 台灣北中南將砸逾百億元投資

統一 (1216-TW) 今 (24) 日召開股東會，通過配發每股 2.5 元現金股利，日前統一公告將買進土地將設物流園區，董事長羅智先說，預計以台南的土地進行集團內物流業務的整合，物流園區建設 2-3 年內就可看得到。

羅智先說，統一投入在台南的土地費用高達 18 億元，整體北中南物流投資規模初估達 100 億元以上，未來將先以集團使用為思考，有必要的話也許可開放社會使用。

至於疫情過後政府發放三倍振興券，羅智先指出，這是一個很有趣的題目，但消費者是不會吃虧的，是對全國的大考試並非是僅對某一個行業，流出去和加進來的比例怎麼分配、最後究竟到底獲得多少動能，到現在還沒有辦法看清楚。

今年初以來新冠肺炎疫情方面，羅智先表示，因為防疫而無法出門，部分計劃有點延遲，整個亞洲都中斷了，暫停營業中，目前先以書面進行中，併購業務停頓，需要等待時間，但若是時間不斷拉長，就要再另外進行思考要用什麼樣的方式因應。

在大陸地區的統一中控營運，他表示，疫情不惡化沒有悲觀理由，但若是疫情再爆發，也沒有樂觀的條件，沒有人敢斷定是什麼情況，大陸當地如有通路自己要讓利，統一方面就不供貨，也因為統一一直執行「零庫存」策略，因此受創相對較小。