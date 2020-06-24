〈宏碁展望〉下半年亞太區需求回溫 旗下海柏特明年申請IPO

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠今 (24) 日表示，疫情衝擊亞太區上半年營運，估下半年將回溫，也陸續接到日本、菲律賓、印尼等地大型教育筆電訂單，可望挹注下半年動能；至於旗下服務商海柏特也持續拓展亞太市場，上半年營運年增近 3 倍，明年將啟動 IPO 計畫。

侯知遠表示，第 1 季亞太區營收衰退年減 1 成左右，第 2 季在供應鏈恢復、解封帶動下，估將持平去年，但整體上半年仍較去年衰退，預期下半年在遠距商機延續、傳統旺季帶動下，營運將重回正軌。

侯知遠進一步指出，亞太區日本、香港、澳洲、紐西蘭逐步恢復成長，僅印度、印尼市場，受疫情影響、中印邊境問題衝擊，下半年仍不明朗，將密切觀察，據了解，去年印度、印尼分別占宏碁亞太區營收約 16%、9%。

新事業方面，侯知遠表示，旗下海柏特提供品牌維修服務，客戶涵蓋筆電、印筆機、手機、家電等，市場集中亞太區，除既有台灣、菲律賓、泰國、馬來西亞印尼外，明年也將進軍越南，預計明年上半年公開發行，智慧空氣品質業務也將在 7 月拆分至宏碁智新。

除筆電、新事業外，宏碁去年推出的 estore 平台，受惠遠距商機、去年基期低，今年第 2 季營收季增 2.5 倍、年增也達 4.7 倍，侯知遠表示，未來將朝全方位平台發展。