〈裕隆集團法說〉中華車強攻電動機車版圖 將斥6000萬元增設150座快充站

中華車 (2204-TW) 今 (20) 日召開法說會，預估今年國內四輪事業和中國轉投資銷量未有明顯成長空間，不過，看好電動二輪事業表現，預計將斥資本支出 6000 萬元擴展全台快速充電站，預計至年底前，將再增加 150 座至 200 座以上。

不同於四輪事業今年銷量成長有難度，對於電動二輪事業，中華車訂下 1-1.5 萬台的銷售目標，大幅優於去年的 8269 台，至第一季底止，全台快速充電站已達 51 座，目標全年可達 200 座以上，資本支出約 6000 萬元；同時，中華車正規畫推出全新車型，並透過與公務單位、大專院校和共享機車等合作，強化品牌競爭力。

四輪事業上，中華車去年新車掛牌約 4.7 萬台，今年預估在 4.5-5 萬台左右，其中，Zinger 皮卡版預計下半年上市，由於作為國內唯一國產長頭皮卡，依過去銷量來看，可望達年銷 2000 台水準，不過，熱銷的 SUV 車款 Outlander 大改款，至少 2 年內都不會推出。

中國轉投資方面，東南汽車去年銷售約 4.4 萬台，今年前 4 月銷售 6389 台，中華車認為，隨著中國地方政府提出的汽車消費政策、國六車型置換補貼鼓勵、汽車下鄉、新能源汽車購車補貼和原訂 7 月 1 日實施國六第二階段 PN 值 (粒狀汙染物) 要求延至 2021 年等刺激車市利多推出，可望帶動下半年中國車市回溫，預估東南汽車全年銷售 3-5 萬台。

而轉投資金雞母福建奔馳去年銷售 2.8 萬台，受到今年新冠肺炎疫情衝擊，前 4 月僅銷出 6924 台，中華車說明，4 月福建奔馳銷售大幅反彈 30%，全年銷售目標可望達 2-3 萬台水準。