臉書宣布停售Oculus Go 全力聚焦高階VR產品

臉書 (FB-US) 週二宣布，為更專注在高階虛擬實境產品，將停售入門級 Oculus Go 耳機。

臉書在部落格文章中指出，「我們今年將停止販售 Oculus Go 耳機，並加倍努力改善 Quest 和 Rift 產品。」

臉書 2018 年 5 月推出 GO，售價 199 美元起。該設備是一款多合一的 VR 頭戴設備，操作上無需連接電腦或智慧手機就能擁有強大運算能力，之後臉書又推出售價 399 美元、功能更強大的多合一頭戴設備 Quest，以及同樣 399 美元的 Rift S，後者必須連結電腦才能正常運作。

臉書在其部落格文章中指出，「Oculus Go 的成功率先證明了多合一的形式可令用戶更身歷其境。」

臉書從不曾公布 VR 耳機的銷售量，但該公司今年 4 月公布第一季財報時提到，營收中有 2.97 億美元來自非廣告事業，其中包括 Oculus，較去年同期增長了 80%。

在臉書做出停售 GO 決定的前一日，臉書甫宣布收購 VR 遊戲開發商 Ready at Dawn 工作室，為臉書過去一年來不斷收購 VR 工作室的最新一筆交易。

臉書表示，將持續發佈 Go 設備的漏洞修復和安全補充包，直至 2022 年底，但不會在發佈新功能。今年 12 月 4 日之後，臉書也將停止受理 GO 的新 app 和更新文件申請。