〈台股盤後〉多頭不離不棄 生技、IC設計撐盤 11600點失而復得

台股本周將面臨四天長假，在國際疫情仍無法有效控制下，部分高位階、漲多個股面臨落袋為安的賣壓，但多方仍從生技、IC 設計及食品股下手，大拉尾盤推升台股指數 11600 點失而復得。

台股今 (23) 日最後一盤成交量達 151.89 億元，終場收在 11612.36 點，11600 點失而復得，大盤成交值 2041.49 億元，較 22 日 1841 元增加；不過，中小型股為主的櫃買指數收黑，終場下跌 0.66 點或 0.41%，收在 159.29 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股集中市場指數在高檔震盪，但櫃買指數表現相對偏弱，顯示投資人面臨端午節長假的獲利了結賣壓仍在，投資人仍擔憂新冠肺炎疫情尚未脫離險境。

證券分析師黃漢成指出，台股今天高檔震盪，成交值超過 2100 億元，大盤仍收紅，投資人從落後補漲股切入，雖然大盤今天盤中出現短多下車的賣壓，但資金只是短暫抽離，若國際疫情、美股表現沒有太大變化，預估大盤將在月均線與前波段高點 11771 點之間震盪向上，判斷今天退出市場的資金也將在周一回來。今天台股成交值雖然大，但並沒有出現長黑走勢，仍將可以期待高點。

黃漢成指出，台股在 IC 設計股領軍下，聯發科 (2454-TW) 率先衝高，今天由創意 (3443-TW)、凌陽 (2401-TW) 接續表現；疫苗股國光生技 (4142-TW)、ABC-KY(6598-TW) 今天則表現平平遭遇賣壓，由美時、安克等個股落後補漲。

權值股方面，大立光 (3008-TW) 早盤在平盤附近震盪，守住 4000 元大關，終場下跌 10 元或 0.25%，以 4010 元作收，而今天召開股東會的鴻海 (2317-TW) 全場力守平盤之上，終場收漲 1.3 元或 1.65%，收盤股價報 80.2 元，台積電 (2330-TW) 全場穩健遊走平盤之上，終場上漲 3 元或 0.96%，收盤價報 315 元，成交量放大到 4.11 萬張。

台股今天開在 11618.42 點，最低為 11530.85 點，最高為 11679.4 點，市場成交值為 2041.49 億元。