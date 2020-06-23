〈台股盤中〉IC設計、生技股領軍 收復11600點

台股今 (23) 日大盤續由 IC 設計、生技股領軍攻堅，盤中加權指數一度因市場擔憂美中貿易衝突再起而翻黑，但隨後買盤加持，指數站上 11600 點，力守盤上陷高檔震盪格局。

分析師黃漢成指出，台股高檔震盪，估市場成交值超過 2100 億元，大盤將在月均線與前波段高點 11771 點之間震盪，今天成交值雖然大，但並沒有出現長黑，後市仍可期待高點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今天台股表現出投資人信心脆弱的一面，指數一度因市場對美中貿易衝突加劇的謠言而翻黑，所幸利空獲澄清後才翻紅，但相對櫃買指數表現相對偏弱，也顯示投資人擔憂端午節長假賣壓。

台股今日開在 11618.42 點，最低為 11530.85 點，最高為 11679.4 點，預估市場成交值在 2163 億元。

今日盤面由 IC 設計、生技股領軍，包括智原、創意都有表現，但紡織股轉弱，簡伯儀說，端午節過後食品股上漲機率高，值得留意。

權值股方面，大立光 (3008-TW) 在平盤附近震盪，守住 4000 元大關，而今天召開股東會的鴻海 (2317-TW) 全場在平盤之上，漲幅約 1.3%，台積電 (2330-TW) 全場穩健遊走平盤之上。