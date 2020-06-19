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台股尾盤爆量收小紅 三大法人土洋對作賣超84億元

台股 19 日終場小漲 1.5 點，收在 11549 點，成交金額放大至 2499 億元。(鉅亨網資料照)
台股 19 日終場小漲 1.5 點，收在 11549 點，成交金額放大至 2499 億元。(鉅亨網資料照)

台股今 (19) 日呈現震盪整理格局，權值股熄火，IC 設計等電子股接棒撐盤，隨著台積電回穩拉升至平盤，指數翻紅小漲 1.5 點，收在 11549 點，由於富時國際指數調整盤後生效，最後一盤爆出 542 億元大量，成交金額放大至 2499.4 億元，三大法人賣超 84.41 億元，其中，外資終止連 3 買，反手賣超 102 億元。

今日三大法人仍呈現多空拉鋸，外資結束連續 3 個交易日買超，轉為賣超台股 102.18 億元；投信則買超 3.84 億元；自營商也買超 13.92 億元，三大法人合計賣超 84.41 億元，呈現土洋對作。

觀察權值股表現，台積電昨日強勢填息後，今日尾盤爆出大量，股價拉升至平盤 314.5 元，；大立光及鴻海皆小漲作收；面板雙虎開高走低；廣達則因為旗下廣明與惠普的反托拉斯案達成和解，終場上漲 1.1%。

近期類股輪動明顯，今日資金轉向 IC 設計族群，其中，指標股聯發科領頭大漲逾 6%，收在 546 元；譜瑞 - KY 以 990 元開出後，一度衝上 1020 元，突破千元大關，台股五千金再現，但終場漲幅收斂，收 992 元；揚智漲停鎖住；聯詠、瑞昱、義隆、凌陽皆上漲逾 3%。

LED 廠晶電與隆達擬換股共同成立投資控股公司，引發市場對於今年 Mini LED 發展的想像，隆達一度攻上漲停、晶電則是開高走低，但族群類股普遍漲多拉回，台表科同樣震盪走跌，榮創、光鋐、惠特、立碁、宏齊也賣壓沉重，下跌 2%-5%。

適逢金融股股東會旺日，但金融族群仍呈現弱勢盤整，國泰金、富邦金領跌，股民關注的台新金、彰銀也分別下跌 1.1%、0.7%。

連日表現強勢的防疫概念股，今日也成為殺盤重心，和康生打入跌停；生達、中化生、台耀及  ABC - KY 跌半根停板；國光生、美時、基亞、合世、永日及口罩股恆大、康那香皆漲多下挫。

法人表示，台積電快速填息後，帶動市場信心，台股連續四天沿十日線穩步向上攻堅，並補足 6/12 的跳空缺口，類股健康輪動，可見整體延續多頭格局，但端午連假前大盤可能維持區間震盪，下檔支撐看月線。

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