台股尾盤爆量收小紅 三大法人土洋對作賣超84億元

台股今 (19) 日呈現震盪整理格局，權值股熄火，IC 設計等電子股接棒撐盤，隨著台積電回穩拉升至平盤，指數翻紅小漲 1.5 點，收在 11549 點，由於富時國際指數調整盤後生效，最後一盤爆出 542 億元大量，成交金額放大至 2499.4 億元，三大法人賣超 84.41 億元，其中，外資終止連 3 買，反手賣超 102 億元。

今日三大法人仍呈現多空拉鋸，外資結束連續 3 個交易日買超，轉為賣超台股 102.18 億元；投信則買超 3.84 億元；自營商也買超 13.92 億元，三大法人合計賣超 84.41 億元，呈現土洋對作。

觀察權值股表現，台積電昨日強勢填息後，今日尾盤爆出大量，股價拉升至平盤 314.5 元，；大立光及鴻海皆小漲作收；面板雙虎開高走低；廣達則因為旗下廣明與惠普的反托拉斯案達成和解，終場上漲 1.1%。

近期類股輪動明顯，今日資金轉向 IC 設計族群，其中，指標股聯發科領頭大漲逾 6%，收在 546 元；譜瑞 - KY 以 990 元開出後，一度衝上 1020 元，突破千元大關，台股五千金再現，但終場漲幅收斂，收 992 元；揚智漲停鎖住；聯詠、瑞昱、義隆、凌陽皆上漲逾 3%。

LED 廠晶電與隆達擬換股共同成立投資控股公司，引發市場對於今年 Mini LED 發展的想像，隆達一度攻上漲停、晶電則是開高走低，但族群類股普遍漲多拉回，台表科同樣震盪走跌，榮創、光鋐、惠特、立碁、宏齊也賣壓沉重，下跌 2%-5%。

適逢金融股股東會旺日，但金融族群仍呈現弱勢盤整，國泰金、富邦金領跌，股民關注的台新金、彰銀也分別下跌 1.1%、0.7%。

連日表現強勢的防疫概念股，今日也成為殺盤重心，和康生打入跌停；生達、中化生、台耀及 ABC - KY 跌半根停板；國光生、美時、基亞、合世、永日及口罩股恆大、康那香皆漲多下挫。

法人表示，台積電快速填息後，帶動市場信心，台股連續四天沿十日線穩步向上攻堅，並補足 6/12 的跳空缺口，類股健康輪動，可見整體延續多頭格局，但端午連假前大盤可能維持區間震盪，下檔支撐看月線。