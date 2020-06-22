〈美股早盤〉美國新增病例快速增加 道瓊早盤跌逾100點

在美國各州重啟經濟後，新增確診病例數再度攀升，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，在上週五 (19 日) 及上週六 (20 日) 短短兩天，美國的新增病例便增加了 3 萬人。雖然市場普遍認為，即使爆發了第二波疫情，政府再次採取封鎖措施的可能性並不高，但美股仍呈下滑趨勢，週一 (22 日) 早盤延續上週五的跌勢，道瓊指數下跌超過 100 點。

新冠肺炎疫情發展

世界衛生組織 (WHO) 週五 (19 日) 警告，週四 (18 日) 全球通報的新增確診為 15 萬，是疫情爆發迄今為止單日最高紀錄，幾乎一半確診數來自美洲，大量病例來自南亞和中東地區。

紐約州感染人數則是呈下降趨勢，根據紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 於週日 (21 日) 聲明表示，在 20 日進行的全州新冠病毒檢測中，呈現陽性的比率只有不到 1%。紐約市將於週一 (22 日) 開啟第二階段的經濟開放計畫，戶外餐廳及髮廊將恢復營業。

英國首相強生 (Boris Johnson) 預計於當地時間週二 (23 日)，宣布新的新冠疫情防控措施，決定包括酒吧、餐館、旅館和理髮店，是否可以從 7 月 4 日起在英國重新開業，以及是否放寬 2 公尺的社交距離限制。

截至台北時間週一 (22 日)22 時許：

道瓊指數下跌 129.61 點或 -0.50%，暫報 25741.85 點

那斯達克下跌 3.65 點或 -0.04%，暫報 9942.47 點

標普 500 下跌 8.42 點或 -0.27%，暫報 3089.60 點

費半下跌 4.77 點或 -0.31%，暫報 1960.70 點

台積電 ADR 上漲 0.47% 至每股 55.54 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.682%

紐約輕原油下跌 0.08% 至每桶 39.80 美元

布蘭特原油下跌 0.14% 至每桶 42.13 美元

黃金上漲 0.90% 至每盎司 1768.80 美元

美元指數下跌 0.31% 至 97.273 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤下跌 0.51%，達 114.25 美元。

美國疫情有復燃跡象，多州新冠肺炎單日確診病例創新高，加州迪士尼樂園工會對返回工作崗位心存疑慮，已經致函州政府表示不相信 7 月情況已經安全到足以重新開放入園。對此迪士尼回應，員工和遊客的安全是重啟計畫的最優先考量，將繼續和工會對話，依據公衛專家的建議制定守則。

加州目前開放美髮業、健身房、酒吧可以恢復正常營業，但知名主題樂園還在等候州政府頒布許可，包括迪士尼樂園、環球影城、聖地牙哥海洋世界、加州樂高樂園等，希望 7 月可以重新開張。

泰森食品 (TSN-US)

泰森食品早盤下跌 2.15%，達 61.86 美元。

美國泰森食品 (Tyson Foods) 於上週五 (19 日) 針對在美國兩地區工廠員工進行新冠病毒檢測，發現約 500 名員工確診。美國海關總署於週日 (21 日) 宣布，中國海關部門將暫時扣押來自這家工廠的全部產品。

泰森發言人 Gary Mickelson 指出，世界衛生組織 (WHO) 及美國衛生單位均同意，沒有證據表明病毒傳播與食品有關。中國海關亦表示，認同全球專家看法，認為進口食品傳播病毒的風險很低，不過週日仍然做出暫停進口的決定。

美國航空 (AAL-US)

美國航空早盤下跌 5.03%，達 15.19 美元。

為了減輕因各國旅遊禁令所造成的衝擊、以及改善公司的流動性，美國航空於週日 (21 日) 宣布，計畫增加 35 億美元的借款。該公司表示，將發行 15 億美元、到期日為 2025 年的可轉換公司債，以及發行 15 億美元的優先擔保債券，除此之外，亦計畫增加 5 億美元、到期日為 2024 年的銀行貸款額度。

美國航空表示，資金用途除了增加公司的流動性之外，亦將用於日常的營業活動。美國航空和達美航空於上週表示，美國國內的航空旅遊需求呈現溫和復甦的趨勢，預期公司現金燃燒的速度將有望放緩。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 2.61，前值 -16.74

芝加哥 Fed 全國活動指數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析：

Bensignor Investment Strategy 總裁 Rick Bensignor 表示，若在各州積極開放之後，新冠疫情確診病例數持續上升，則將導致民眾的生活再度受到限制，進而提高股市下跌的風險。Bensignor 指出，新增病例數增加將衝擊經濟活動及企業獲利表現，並加深民眾對於公共衛生的不安情緒。

安本標準投資管理的主管 James Athey 表示，市場普遍認為，即使爆發了第二波疫情，各國政府也不會再次採取嚴格的封鎖措施，此外，投資人普遍相信，美國聯準會將會持續採取刺激政策，以避免股市重挫，因此，市場認為風險性資產大幅下跌的可能性並不大。