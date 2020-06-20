藥華藥新藥兩利多加持 明年營運看增

藥華藥 (6446-TW) 旗下治療真性紅血球增生症 (PV) 新藥 P1101，繼去年獲歐盟藥證後，本月已在台完成藥證領證手續，預計明年第 1 季完成健保藥價申請；美國方面則期望明年取證，初步鎖定五大州來銷售，法人表示，藥華藥在歐洲、台灣、美國布局陸續開展下，明年營運可期。

台灣市場方面，藥華藥新藥 P1101 於 6 月初取得台灣衛福部新藥藥品許可證，同時，台中針劑廠完成藥品充填、包裝、品質檢測等作業，已準備首批藥品在台啟動銷售，此外，新藥 P1101 將爭取進入健保市場，預計明年可完成申請健保藥價。

藥華藥表示，日前以認購股權方式取得泛泰醫療公司 100% 股權，成為集團旗下子公司，未來台灣藥品行銷規劃、銷售及物流，都由泛泰負責。

泛泰成立於 2005 年，是國內醫療產品行銷及倉儲物流公司，也是台灣地區獨家銷售血友病相關治療藥品的經銷商，單年營業額超過 10 億元，藥華藥也將借重泛泰的倉儲物流資源，有助集團拓展亞太地區。

美國市場部分，藥華藥指出，今年初已遞件申請美國藥證，最快明年 3 月取證，同時，旗下美國子公司已在美國麻州、馬里蘭州、奧勒岡州、北達科他州及華盛頓州等取得銷售執照，若藥證明年到手，可在當地 5 州銷售，挹注營運長期動能。