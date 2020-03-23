生技廠2月營運黯淡 浩鼎每股虧0.84元 藥華藥虧0.44元

新藥廠浩鼎 (4174-TW) 及藥華藥 (6446-TW) 近期釋出營運展望，不過受到疫情衝擊，股價連日走弱，兩家業者今 (23) 日公布自結，浩鼎 2 月稅後虧損 5.19 億元，較上季、前年同期增加，每股虧損 2.75 元；藥華藥稅後虧損 9980 萬元，也較前年同期增加，每股虧損 0.44 元。

浩鼎 2 月營收 0 元，稅後虧損 1.57 億元，每股虧損 0.84 元；前 2 月營收 0 元，稅後虧損 1.83 億元，也低於去年同期增加，每股虧損 0.97 元。

浩鼎去年第 4 季營收 31 萬元，季增 40.9%、年增 10.71%；稅後虧損 5.19 億元，虧損較上季、前年同期小幅增加，每股虧損 2.75 元。浩鼎去年營收 87 萬元，年減 93.5%；稅後純益 14.39 億元，虧損也較前年增加，每股虧損 7.76 元。

浩鼎今年最大目標是啟動授權案，目前資金尚有逾 40 億元，足以研發旗下 5 款產品線，包括 OBI-822、OBI-888、OBI-999、OBI-833 及 OBI-3424，其餘則由中國子公司承接開發，其中，最受關注的乳癌新藥 OBI-822，已在全球進行臨床三期試驗，預期今年中有較明確結果。

藥華藥 2 月營收 10 萬元，月減 28.03%、年減 8.9%；稅後虧損 9980 萬元，每股虧損 0.44 元；前 2 月營收 23 萬元，年減 97.52%，稅後虧損 1.85 億元，每股虧損 0.82 元。

藥華藥去年第 4 季營收 1.99 億元，年增 729.17%；稅後虧損 8800 萬元，虧損較前年同期收斂，每股虧損 0.4 元；去年營收 3.06 億元，年增 1065%；稅後虧損 8.43 億元，也較前年收斂，每股虧損 3.85 元。

藥華藥旗下治療真性紅血球增生症 (PV) 新藥 P1101，已送件申請美國 FDA 藥證，預計最快今年底取得藥證，由於 P1101 在美用藥人數上看萬人，未來藥價將超過 4000 歐元 (13.4 萬元)，估取得藥證後，可添營運新動能，目標 2022 年可損益兩平、2023 年開始獲利。