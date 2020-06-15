泰宗新療效新藥U101 通過人體臨床試驗審查

泰宗 (4169-TE) 今 (15) 日公告，旗下新療效新藥 U101，通過衛福部食藥署 (TFDA) 申請人體臨床試驗審查(IND)，今年會開始篩選病患收案，且有海外藥廠洽詢授權合作機會，若未來藥品順利推出，將有助營運成長。

泰宗表示，U101 是針對反覆性泌尿道感染所開發的藥物，在所有的細菌感染中，以泌尿道感染最為常見，健康女性中，約有 40-50% 的機會得到泌尿道感染，其中，20-50% 的人會發生反復性感染；美國每年至少有 700 萬人次因泌尿道感染求診，每年治療花費約達 16 億美元 (約新台幣 480 億元)；台灣與中國則分別有 35 萬、逾 1800 萬人次的女性患者，此外，65 歲以上的女性，更是泌尿道感染的好發族群。

目前臨床上預防反覆性泌尿道感染的標準療法，包括抗生素療法、預防性抗生素療法、蔓越莓預防療法，抗生素幾乎是臨床上的唯一選擇，但抗生素具有抗藥性風險。

泰宗指出，U101 的利基點為非抗生素療法，能修復缺損的泌尿道上皮組織，阻絕病菌附著在泌尿道上皮細胞，達到預防反覆性泌尿道感染。

泰宗表示，U101 已開始在台完成多中心人體試驗委員會佈署，可望在今年第 3 季至第 4 季開始篩選病患收案；目前也有海外藥廠洽詢授權合作機會，力拚讓台灣成為 U101 全球第一個上市的國家。