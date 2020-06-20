研華何春盛：疫情將全球化打回原形 台企擁未來20年難得機會

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 執行董事何春盛今 (20) 日指出，疫情把全球化打回原形，貿易戰也讓企業重新了解全球市場，將是台灣企業未來 20 年的難得機會，但也面臨走向轉型品牌、發展全球布局、推動數位轉型等三挑戰。

何春盛表示，傳統代工一定要轉為自有品牌，不能再「毛三到四」，才有辦法投資未來，研華近年毛利率都在 40% 左右，就是有高的毛利，才能引進更好更多的人才，發展更先進的技術，他也強調，品牌的第一個字是產品的品，一定要先把產品設計好，品質要夠硬，才有資格談後面的牌子行銷。

除了轉型品牌，何春盛指出，市場也必須要從過往單一局部轉為全球市場，他坦言，不可否認過去台灣企業把很多資源投入中國，中國也的確是個很大的市場，以全球 GDP 來看，中國約占 15%，美國則是 25%、歐盟也約 25%，也代表全球各地都還是有很大的市場。

此外，何春盛認為，推動數位優化及轉型也是一大挑戰，除了引進數位工具賦能外，也要投資設備，不過，投資設備千萬不能以費用角度思考，設備是資產，雖然要攤折舊，但把時間拉長來看，回報會更大。

何春盛透露，研華過去五年推動工業 4.0，產能倍增但人力並沒有增加太多，整體下來效率高了 30-50%，交期縮短也能減少成本損失跟提升營收表現，以研華為例，一周營收 8000 萬美金，交貨期 12 周，只要縮短 4 周，就能增加 3.2 億美金的營收，約增加 15% 年營收。

最後，他強調，一定要先把數位優化做好，找到適合的數位工具，引進到研發、製程、銷售階段，完成優化後，效率大概就會有 30-40% 的提升，後面再慢慢思考如何數位轉型。