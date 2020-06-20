電商衝刺618促銷大檔 買氣強勁添營運熱度

各大網購平台正如火如荼進行上半年電商最大檔期「618 年中大促」，為第二季傳統相對淡季衝刺業績，創業家 (8477-TW) 表示，截至昨日訂單數為平日的 2 倍，業績為平日 2.2 倍，而蝦皮購物也表示，進站人數翻倍成長。

創業家觀察到，今年的 618 檔期中，以日用品、涼夏家電和生鮮食品為三大最具買氣的品類，其中，「生活市集自有品牌衛生紙」自 618 檔期起跑迄今，一周內售出 28 萬包，同時，單價較高的家電也較平日更具買氣。

為了進一步刺激消費，創業家全面向生活市集 APP 會員無條件發放 3000 元生活市集振興優惠券，並將於第 8 月 4 日再視消費者不同的消費狀況發放第二階段 3000 元振興優惠券，預計將狂撒超過 10 億元規模的優惠，增添第二季末和第三季的營運動能。

而另一大網購平台蝦皮購物也指出，618 當日進站人次創下較去年接近翻倍的佳績，尤其帶動美妝保養類別需求成長超過 1.5 倍，「涼感」關鍵字搜尋量成長近 3 倍。

創業家兄弟董事長郭書齊進一步說明，在疫情期間，電商成為逆勢成長的產業，同時帶動眾多產業正式邁向數位轉型，但以全零售的角度來看，樂觀看電商仍具有相當大發展空間。