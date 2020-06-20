手搖飲傳統旺季報到 六角、雅茗-KY Q3營運有望強彈

時序進入炎熱的第三季，也是手搖飲一年最旺季，連鎖手搖飲集團六角 (2732-TW)、雅茗 - KY(2726-TW) 在疫情衝擊過後，已處在復甦階段，法人看好，兩大業者第三季後的營收和獲利表現，均可望快速彈升。

受疫情衝擊，六角和雅茗第一季表現均低於預期，第二季以來，六角的主力市場再度受東南亞封城影響，5 月營收僅小幅好轉，不過，6 月開始業績動能已見增溫，隨著傳統旺季報到再加上東南亞陸續解封城，法人樂觀預期，營運將快速回溫。

長期來看，法人指出，由於六角每年同店成長率約 10%，且近幾年在全球各國授權速度加快，營運處在擴張期，預料待疫情確定結束後，將回到正常水準的穩定成長軌道，長期成長無虞。

而雅茗主力市場在中國，隨著中國經濟活動已逐漸恢復，正加強推展加盟業務，法人預期雅茗在中國的店點，於第三季可全數恢復正常水準的營運，而新加盟店在第三季陸續開出後，將進一步挹注營收和獲利表現。

展望後市，法人預期，雅茗至 2022 年可望增加 1500 新的加盟店，其中，與中國現有經營大學團膳的集團成立檬奇奇公司，可快速進入大學市場。

在海外，雅茗由於在美國店數較多，增加投資加速招商店展店中，至於東南亞，包括印尼、菲律賓和馬來西亞均已與當地大型代理商合作，在防疫管制放鬆後即可展開加盟業務，法人樂觀看待 2021 年後雅茗的全球布局綜效。