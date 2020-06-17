友銓併購效益顯 估電商事業年營收增幅上看1倍

女裝電商業者友銓 (5321-TW) 6 月 9 日正式取得美而快 100% 實質經營權，確立電商事業為未來發展主軸，董事長廖承豪今 (17) 日表示，相較去年僅於第四季認列營收，今年可全年完整認列，在電商成長趨勢下，樂觀看待電商事業年營收可年增逾 1 倍，全年獲利重返成長軌道可期。

廖承豪說明，取得美而快 100% 股權後，已成國內女裝服飾電商品牌的領導業者，目前旗下共有五個品牌，包括 Mercci22、Miyuki、PAZZO、MEIER. Q 和 Genquo 等，網站粉絲團總人數達 512 萬人，每月流量 (拜訪人數) 達 184 萬人次、總會員數超過 171 萬人，其中，PAZZO 占電商事業的營收比重近 40% 最高。

另一方面，透過跨境電商布局，目前旗下各女裝服飾品牌的海外銷售比重在 5-15% 不等。

友銓在電商事業上採取「快速、少量、多款」的管理模式，從設計、打樣、選料到生產、上架都全程掌握，可提高商品上架的時效與成本，旗下各品牌每周合計可推出超過 70 款新品，廖承豪表示，服飾電商較快時尚還快，每周都要接受新品上市的考驗。

合併美而快後，廖承豪不諱言，可能繼續購併或轉投資其他電商女裝品牌，同時，也透過跨境電商布局中國和東南亞的華人市場，作為未來新成長動能。

友銓早期從事印刷電路板相關業務，2018 年為擴大營運經營範疇，增設電商事業群，今年第一季電商業務營收占比已達 67%，預計下半年可衝上 70%。

廖承豪說，電商業務的毛利率可達 35%，但既有的印歐刷電路板相關業務僅 10-15%，隨著電商占營收比重拉高，毛利率和獲利能力皆可望持續上揚。