〈彰銀股東會〉首次董事會就互嗆 台新金質疑常董合法性 公股回擊一切合法

彰化銀行 (2801-TW) 今 (19) 日完成董事會改選後，公民股第一次董事會就立刻上演互嗆戲碼，台新金 (2887-TW) 抨擊公股違法選任常務董事，公股晚間回擊，常董選任一切合法，反駁台新金指控。

彰銀今天召開股東會舉行董事改選，會後隨即召開第一次董事會選舉常務董事並推派董事長，結果出爐，公股陣營由彰銀董事長凌忠嫄、總經理黃瑞沐出任常務董事，台新金陣營則由獨董潘榮春出線，最推派凌忠嫄繼續擔任彰銀董座。

對於彰銀常務董事與董事長選任，台新金召開記者會質疑，公股陣營的常務董事選任恐有違法之虞，對於違法常董會所選出的董事長，在法律上也有相當大的疑慮。

由台新金推薦的獨董林重宏認為，根據現行法規，常務董事推選應有三人以上具備自然人專業董事的資格條件，而這次常董推選在有衝突疑慮情況下表決，因此對選舉結果提出反對意見。

對於台新金的指控，公股陣營回應，根據銀行負責人準則第 9 條第 2 項及第 3 項規定，彰銀董事會成員應有 4 名以上自然人專業董事，而非常務董事應有名以上為自然人專業董事。

公股陣營強調，根據銀行負責人準則規定，政府或法人代表人董事，也可以被選任為常務董事，因此彰銀第 26 屆第 1 次董事會選任常務董事程序與結果，完全符合公司法及銀行負責人準則規定，反駁台新金指控。