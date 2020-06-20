〈國泰金經濟調查〉啟動防疫新生活 近八成民眾估今年GDP可保1

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 6 月國民經濟信心調查結果，我國防疫有成，已經啟動防疫新生活，加上全球主要地區逐步解除封鎖並重啟經濟活動，使景氣展望連續 2 個月上揚，近八成民眾預期今年經濟成長率 (GDP) 可「保 1」。

國泰金表示，防疫新生活使景氣展望連續 2 個月上揚，民眾大額消費行為也持續復甦。雖然國發會最新公布的 4 月景氣對策信號維持黃藍燈，領先與同時指標微幅下滑，但是全球主要國家與台灣逐漸解除防疫管制，本月景氣現況與展望樂觀指數連續 2 個月改善，分別回升至 - 42.5 及 19.3，其中，民眾對景氣展望已回到疫情前水準。

民眾薪資上漲預期指數走高至 - 9.4，也優於 5 月的 - 17，為連 2 月上揚。此外，大額消費意願指數大舉上升至 1.3，且與 5 月 - 21.6 相比，已翻為正數，顯示隨著台灣邁向防疫新生活，民眾大額消費行為也持續復甦。

國泰進一步指出，近八成民眾預期今年經濟成長可「保 1」，疫情影響下民眾認為通膨緩和。依據主計總處估計，需求減少但受紓困政策支撐，2020 年經濟成長可能落在 1.3-1.8%，本月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值維持在 1.3%，有 79% 民眾認為經濟成長率會達 1% 以上。民眾對於 2020 年平均通膨預期值微增至 0.8%，預期今年通貨膨脹率將低於 1% 的民眾則由 77% 微降至 75%，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

全球主要地區逐步解除封鎖並重啟經濟活動，台股跟隨歐美行情持續反彈。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數大舉上揚並轉正至 10.7，遠高於 5 月的 - 1.1，連續 3 個月好轉，風險偏好指數持續亦上升並同步轉正至 3.4，也是優於 5 月的 - 2.2，連續 2 個月提升並回到疫情前水準。