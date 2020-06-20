〈美股盤後〉美股翻黑走低 全球疫情進入新危險階段 蘋果關部分門市

週五 (19 日) 美股四巫日，市場波動劇烈。美中夏威夷會談後，傳出中國計畫加速美國農產品的採購，遵守美中第一階段協議，帶動美股早盤開紅，道瓊一度漲近 400 點。

隨後，美國多州單日確診數刷出單日新高、蘋果宣布關閉美國 11 家門市的消息，促使美股迅速消弭漲幅。終場僅那指小幅收漲，美股三大指數收黑，道瓊下滑 208 點，結束搭雲霄飛車的一天。

標普本週漲幅 1.8%、道瓊週漲 1%，那指跑贏大盤本週上漲 3.7%。

聯準會主席鮑爾週五表示，相信美國經濟將從最近面臨的衝擊中復甦，但未來的道路可能充滿挑戰，新冠疫情造成的經濟衝擊暴露了一系列令人不安的不平等現象。

波士頓 Fed 分行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週五重申，美失業率到 2020 年底可能達兩位數，告誡切勿過快重啟經濟，持續的疫情可能阻止美國經濟反彈，並可能需要更多的財政和貨幣援助。

政治消息方面，美國總統川普稱，仍保留和中國「完全脫鉤」的選項，川普週六將在奧克拉荷馬塔爾薩進行首場造勢活動。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 855 萬例，死亡數突破 45.6 萬例，美國迄今累計確診數超過 220 萬，死亡人數至少 11.8 萬。

世界衛生組織 (WHO) 週五 (19 日) 警告，週四單日新增確診數創下歷史新高，顯示全球新冠疫情進入新危險階段。

週五 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 208.64 點，或 0.80%，收 25,871.46 點。

標普 500 指數下跌 17.32 點，或 0.56%，收 3,098.02 點。

那斯達克指數上漲 3.07 點，或 0.03%，收 9,946.12 點。

費城半導體指數下跌 13.35 點，或 0.67%，收 1,966.79 點。

標普 11 大板塊中僅醫療保健板塊獨強，公用事業、能源、工業板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.79%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.57%；臉書 (FB-US) 上漲 1.21%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.66%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.60%。

道瓊 30 檔成分股表現不佳。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 5.12%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.44%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.00%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.50%；波音 (BA-US) 下跌 2.74%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.17%。

費半成份股多收低。AMD (AMD-US) 上漲 0.35%；美光 (MU-US) 上漲 0.69%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.77%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.23%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.47%。

台股 ADR 集體淪陷。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.55%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.08%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 週五宣布，鑑於最近美國各州新冠確診毒病例激增，將關閉佛州和亞利桑那州等州的 11 家門市，其股價收跌 0.57% 至每股 349.72 美元。

郵輪國際協會 (CLIA) 宣布，由於疫情持續，宣布暫停美國港口的郵輪運營後，郵輪股大跌，挪威郵輪 (NCLH-US)、皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 跌逾 5%。

AMC 電影院 (AMC-US) 計劃在 7 月份重新開放其大部分電影院，其股價下跌 1.95% 至每股 5.52 美元。

Wirecard AG (WDI-US) 陷入假帳風波，資產負債表中消失 21 億美金，週五其執行官 Markus Braun 辭職，Wirecard AG 股價暴跌 35.29%。

華爾街分析

紐約梅隆銀行 Lockwood Advisors 投資長 Matt Forester 表示，對市場而言，這是一個令人擔憂的跡象，這是第一波疫情浪潮的延續，而非第二波。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示：「市場從相當積極的交易日急速變成疲軟的交易日。這對於一個週五的夏季、疫情大流行、經濟極度疲軟和政治不確定性持續的背景下，我並不感到意外。」

Peter Tuz 稱：「一周以來，美國和世界各地染疫數激增的消息越來越多，這導致人們擔心經濟不會像人們希望的那樣迅速復甦，蘋果關閉部分門市就是一個很好的例子。」

然而，北歐資產管理公司高級宏觀策略師 Sebastien Galy 樂觀表示：「預計在非常激進的寬鬆貨幣政策、財政擴張以及全球經濟繼續重新開放、出現一些暫時挫折的推動下，未來股市將繼續走高。」

Gradient Investments 的投資組合經理 Keith Gangl 說：「每個人都擔心關稅和潛在的貿易戰，但這表明我們可能會朝另一個方向走。我們正在尋找任何亮點，而這似乎就是其中之一。」