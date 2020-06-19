〈美股早盤〉傳中國計畫加速採購美農產品 道瓊早盤上漲逾300點

在週四 (18 日) 美中夏威夷會談後，據傳中國計畫加速美國農產品的採購，預期將有望疏緩兩國之間的緊張關係，促使週五 (19 日) 美股早盤上漲，道瓊指數上漲超過 300 點，那斯達克上漲 100.90 點，突破 10,000 點大關，報 10,043.95 點。

美中貿易關係

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 與中共中央政治局委員楊潔篪，週三 (17 日) 在夏威夷結束 6 個小時的閉門會議後，美方參與人員批評，中方在會上的態度「並不坦誠 (not forthcoming)」，並對此感到失望。川普總統於週四 (18 日) 在推特上發文表示，仍保留和中國「完全脫鉤」的選項，是他自美中關係惡化迄今最強烈的聲明。

美國商會週四 (18 日) 呼籲中國依據第一階段協議，加快購買美國商品及服務的步伐。對此，根據《彭博》引述知情人士稱，中國計劃在結束本週夏威夷會談後，加速採購美國農產品，要求國營企業盡全力達成第一階段貿易協議的採購目標。

截至台北時間週五 (19 日)22 時許：

道瓊指數上漲 313.33 點或 1.20%，暫報 26393.43 點

那斯達克上漲 100.90 點或 1.01%，暫報 10043.95 點

標普 500 上漲 33.26 點或 1.07%，暫報 3148.60 點

費半上漲 21.25 點或 1.07%，暫報 2001.22 點

台積電 ADR 上漲 0.16% 至每股 56.24 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.733%

紐約輕原油上漲 2.68% 至每桶 39.88 美元

布蘭特原油上漲 1.98% 至每桶 42.33 美元

黃金上漲 0.88% 至每盎司 1746.25 美元

美元指數下跌 0.11% 至 97.290 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果早盤上漲 1.09%，達 355.24 美元。

據知情人士指出，蘋果已經告訴至少一家在中國的供應商，開始向印度製造合作夥伴運送 2020 年款 iPhone SE 的零組件，似乎準備在印度開始組裝新款的 iPhone SE，使公司能夠避過高額的進口稅。

隨著工廠設備稅的放鬆，蘋果正尋求將目前中國產量的大約五分之一轉移到印度，大約相當於在未來五年內，為當地製造業帶來 400 億美元營收，並可能使印度成為蘋果商品最大的出口國。

PayPal 早盤上漲 1.61%，達 170.87 美元。

Susquehanna 分析師 James Friedman 週四 (18 日) 調升 Paypal 目標價，自每股 150 美元調高至 190 美元。他稱，Paypal 信用卡付款量一直上升，尤其是電商，這對 Paypal 來說是正面跡象，此外，該公司也受益 5 月推出的 QR 碼功能。

Shirvaikar 稱，Paypal 不僅維持良好的淨現金餘額，也有能力借款，上個月 PayPal 透過發行到期日在 3 年至 30 年期的債券，籌資 40 億美元。另外，花旗分析師 Ashwin Shirvaikar 也上修 PayPal 的目標價，自每股 145 美元調升至 186 美元，同時維持「買進」評級。

百勝中國早盤上漲 2.44%，達 51.62 美元。

據《彭博》引述消息人士指出，在中國經營必勝客 (Pizza Hut)、肯德基 (KFC)、Taco Bell、小肥羊等連鎖餐飲的百勝中國已向香港證交所提交第二上市申請文件，預估募資規模將達 20 億美元。

百勝中國在中國超過 1400 個城市中，經營 9295 間餐飲店面。由於受到新冠疫情的衝擊，導致餐飲店面被迫關閉。百勝中國於今年 Q1 營收下滑 24%，報 17.5 億美元。此外，稅後淨利則是較去年同期的 2.22 億美元大幅衰退 72%，報 6200 萬美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Gorilla Trades 分析師 Ken Berman 表示，雖然初領失業金人數呈現連續 11 週減少的趨勢，但根據週四 (18 日) 公佈的最新數據，減少的幅度不如市場預期。儘管 5 月份的就業市場明顯改善，但本月份的改善速度卻稍微減緩，顯示經濟復甦的速度正在放慢。

通常在市場脫離衰退時，投資人會減少現金的持有，並逢低將資金投入股市。但德意志銀行策略師 Binky Chadha 表示，雖然股市自 3 月 23 日的低點以來，已攀漲了 45%，但資金幾乎沒有從貨幣市場基金中流出。

Milliman Financial Risk Management 策略師 Joe Becker 表示，5 月份時，股票基金呈現淨流出，而貨幣市場基金則呈現淨流入，顯示投資人仍維持不安情緒，並認為新冠疫情的影響還會持續一段時間。