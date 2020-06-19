〈和碩股東會〉新品動能強勁 下半年營運樂觀看待

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (19) 日舉行股東會，展望下半年，董事長童子賢表示，目前訂單、出貨、物料都正常，5 月營收也維持高檔，總經理廖賜政則指出，對下半年營運審慎樂觀，看好新品動能強勁，可望維持成長，強調與客戶都準備好了。

廖賜政表示，下半年期待 5G 商機發酵，目前與客戶都準備好，但仍要看全球疫情發展狀況，不過依目前需求來看，第 2 季、第 3 季都將保持成長，對下半年旺季審慎樂觀，看好遊戲機、汽車、通訊等新品動能強勁，其中汽車方面，和碩專注新能源車款，客戶涵蓋歐、美、日大廠。

廖賜政進一步指出，全年營運表現還要觀察疫情發展，因疫情對整體消費市場影響很大，童子賢則表示，營運信心來自幸運及努力，而和碩目前兩項都具備。

至於疫情影響方面，廖賜政表示，中國廠區內部並未有任何疫情發生，集團內部也自行生產口罩，在產能調動上，也預先以印尼支援，因此對營運影響有限。

和碩 5 月合併營收達 1141.12 億元，月增 9.96%、年增 16.04%，續創今年新高，也連 3 個月站穩千億元，累計今年前 5 月合併營收 4963.79 億元、年減 1.75%，今股東會也通過去年盈餘分配，每股將配發 4.5 元現金股利。