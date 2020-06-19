〈台股盤中〉權值股熄火 IC、被動元件領軍 守住10日線

美國初領失業金高於預期，美股周四多以平盤作收，台股今 (19) 日權值股全面熄火休息，資金也從生技族群撤出，轉向 IC 設計、被動元件族群領漲，指數最高至 11584.88 點，持續在 11500 點交戰、守穩 5 、10 日線，成交量預估約 2300 億元。

電子三雄方面，台積電昨日強勢填息後，今日開低震盪，跌幅約 0.7%；大立光表現強勢，最高來到 4100 元，漲幅約 0.5%；鴻海將與美國醫材廠美敦力生產呼吸器，預計明年生產 1 萬台，消息激勵下，早盤以 78.9 元開出，隨後漲勢收斂至平盤震盪。

高價股表現較精采，台股一度產生五千金格局，譜瑞 - KY 衝上 1020 元新高價，擠進千金行列，也為多頭注入強心針。

資金逐步轉向 IC 設計與被動元件族群，IC 設計聯發科領軍，漲幅逾 3%，帶動揚智漲停、迅杰、凌泰漲幅逾 5%，聯詠、普誠、瑞昱等表現不俗；被動元件族群中，天揚有半根漲停，台嘉碩、蜜望實、大毅、國巨等也力守紅盤。

廣達集團旗下廣明與惠普的訴訟案件，雙方已簽訂保密和解協定，解決廣明及其子公司與惠普之間所有既存法律訴訟與判決執行，帶動今日開盤跳空漲停，股價來到 30.65 元，委買張數近 20 萬張；廣達也同步向上，漲幅逾 1 %。

LED 廠晶電、隆達擬換股共同成立投資控股公司，未來由新控股公司轉上市、兩家公司將同步下市，晶電開高震盪，最高至 40.9 元，約有 5% 漲幅；隆達開盤漲停鎖住，來到 21.35 元。

連日表現強勢的防疫概念股，今日成殺盤重心，合世跌停鎖住，永日、基亞、生達、濟生有半根停板，恆大、優盛、永信、南光、康那香跌幅逾 3%；台康、國光生、展旺、泰博等表現同樣弱勢；另外，近期好消息不斷地合一，連日漲停後，出現獲利了結賣壓，跌落盤下。

法人表示，大盤仍是偏多格局，若國際股市走穩配合大盤量能，台股有機會續揚，不過中國爆發第二波疫情，加上南北韓、中印局勢不穩定，可能動搖市場信心。