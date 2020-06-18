台股小漲守住11500點 三大法人聯手買超31.17億元

美股周三漲跌互見，台股今 (18) 日平盤開出後，電子、金融熄火，指數震盪翻黑，一度跌破 11500 點關卡及 10 日線，但隨著權值股回穩，生技類股仍是盤面焦點，大盤終場小漲 13.74 點，收在 11548.33 點，成交金額 1824.76 億元，三大法人聯手買超 31.17 億元，其中外資連三買。

觀察籌碼面，今日三大法人呈現多空拉鋸，外資持續買超台股 22.53 億元，呈現連續 3 個交易日買超；投信也買超 7.41 億元；自營商買超 1.24 億元，三大法人合計買超 31.17 億元。

蘋概三王各自表現，台積電今日快速完成填息，終場守在平盤之上，收 314.5 元，外資過去 2 天已回補買超台積電 2.08 萬張，態度仍偏多；鴻海上漲 0.3%，收 78.5 元；大立光賣壓沉重，終場下跌 2.6%，收在 4050 元。

主要權值股互有漲跌，面板雙虎群創、友達今日量價齊揚，分別大漲 4.3%、3.9%；台達電、國巨上漲 2% 左右；廣達、聯發科也在平盤之上；中華電、台塑四寶則相對弱勢。金融股今日表現疲弱，其中，台新金、永豐金、中信金、富邦金及華南金皆跌逾 1%。

生技族群熱度仍居高不下，合一、中天拉出連三根漲停，學名藥、原料藥類股也大舉噴出，中化、南光、濟生等皆亮燈漲停，此外，杏輝、神隆、亞諾法、ABC - KY、懷特、福永生技、合世、天良、台微體、杏國等也都攻上漲停。

觀察盤面焦點個股，IC 設計股矽力 - KY 持續獲得買盤青睞，股價連 4 紅並再創歷史新高，收 1770 元，漲逾 5%；遊戲股王鈊象因今年營運展望看好，激勵股價攻上漲停，終場收在 684 元，同步創下新高價；電子代工廠緯創今日股東會釋出，全年營運可望持平去年或略增，利多消息帶動股價上漲逾半根停板，以 34 元作收。

法人表示，指數短期整理待上攻，二度疫情隱憂讓生技股繼續聚焦，三大法人整體籌碼面仍為中性偏多格局，加上台幣升值趨勢，顯示資金行情依舊旺盛，投資人近期可留意防疫、5G 及伺服器概念股。