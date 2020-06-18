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台股小漲守住11500點 三大法人聯手買超31.17億元

台股 18 日終場小漲 13.74 點，收在 11548.33 點，成交金額 1824.76 億元。(圖：AFP)
台股 18 日終場小漲 13.74 點，收在 11548.33 點，成交金額 1824.76 億元。(圖：AFP)

美股周三漲跌互見，台股今 (18) 日平盤開出後，電子、金融熄火，指數震盪翻黑，一度跌破 11500 點關卡及 10 日線，但隨著權值股回穩，生技類股仍是盤面焦點，大盤終場小漲 13.74 點，收在 11548.33 點，成交金額 1824.76 億元，三大法人聯手買超 31.17 億元，其中外資連三買。

觀察籌碼面，今日三大法人呈現多空拉鋸，外資持續買超台股 22.53 億元，呈現連續 3 個交易日買超；投信也買超 7.41 億元；自營商買超 1.24 億元，三大法人合計買超 31.17 億元。

蘋概三王各自表現，台積電今日快速完成填息，終場守在平盤之上，收 314.5 元，外資過去 2 天已回補買超台積電 2.08 萬張，態度仍偏多；鴻海上漲 0.3%，收 78.5 元；大立光賣壓沉重，終場下跌 2.6%，收在 4050 元。

主要權值股互有漲跌，面板雙虎群創、友達今日量價齊揚，分別大漲 4.3%、3.9%；台達電、國巨上漲 2% 左右；廣達、聯發科也在平盤之上；中華電、台塑四寶則相對弱勢。金融股今日表現疲弱，其中，台新金、永豐金、中信金、富邦金及華南金皆跌逾 1%。

生技族群熱度仍居高不下，合一、中天拉出連三根漲停，學名藥、原料藥類股也大舉噴出，中化、南光、濟生等皆亮燈漲停，此外，杏輝、神隆、亞諾法、ABC - KY、懷特、福永生技、合世、天良、台微體、杏國等也都攻上漲停。

觀察盤面焦點個股，IC 設計股矽力 - KY 持續獲得買盤青睞，股價連 4 紅並再創歷史新高，收 1770 元，漲逾 5%；遊戲股王鈊象因今年營運展望看好，激勵股價攻上漲停，終場收在 684 元，同步創下新高價；電子代工廠緯創今日股東會釋出，全年營運可望持平去年或略增，利多消息帶動股價上漲逾半根停板，以 34 元作收。

法人表示，指數短期整理待上攻，二度疫情隱憂讓生技股繼續聚焦，三大法人整體籌碼面仍為中性偏多格局，加上台幣升值趨勢，顯示資金行情依舊旺盛，投資人近期可留意防疫、5G 及伺服器概念股。

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